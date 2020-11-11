https://ria.ru/20201111/upravlenie-1584138625.html

Эксперт оценил создание нового пункта управления ядерными силами в России

Эксперт оценил создание нового пункта управления ядерными силами в России

Заявление России о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами адресовано прежде всего американцам, стягивающим силы по периметру РФ. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:22

2020-11-11T16:22

2020-11-11T16:22

владимир евсеев

владимир путин

европа

азия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574708198_0:414:2048:1566_1400x0_80_0_0_40bca8c4a62d91c1ad6a61538f973fe6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявление России о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами адресовано прежде всего американцам, стягивающим силы по периметру РФ.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт в области стратегических вооружений кандидат технических наук Владимир Евсеев. Ранее сегодня Владимир Путин объявил, что создание нового пункта находится "на завершающем этапе"."Потребность в этом [создании такого пункта] возникла в связи с тем, что российско-американские отношения улучшаться не будут вне зависимости от того, кто победит окончательно на президентских выборах в США. Все оценки, которые есть, говорят о том, что отношения сохранятся на нынешнем уровне либо станут хуже", - сказал эксперт.По его словам, дополнительное напряжение создают неясные перспективы Договора СНВ-3, после истечения которого в феврале 2021 года мир может остаться без соглашений, ограничивающих ядерные арсеналы двух крупнейших держав.Еще один фактор – жесткая позиция кандидата в президенты США, который, судя по всему, выигрывает выборы. Кроме того, нужно помнить о недавних заявлениях Штатов о возможности размещения ракет средней дальности не только в Азии, но и в Европе.Также эксперт напомнил о российских опасениях, что американские пусковые установки Mk41, задействованные сейчас в рамках ПРО, при необходимости могут переоборудовать под крылатые ракеты Tomahawk земля-земля."В этих условиях, когда чрезвычайно усилились полеты разведывательной авиации вблизи границ РФ по всему периметру, когда имеет место приближение боевых кораблей к российским границам, для России очень важно иметь пункт управления, который бы гарантировал управление стратегическими ядерными силами в любых условиях, которые могут сложиться, включая начало ядерной войны", - отметил Евсеев.

https://ria.ru/20201111/korotchenko-1584135185.html

европа

азия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами "Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами 2020-11-11T16:22 true PT0M46S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир евсеев, владимир путин, европа, азия, сша, в мире