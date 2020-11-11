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Эксперт оценил создание нового пункта управления ядерными силами в России
Эксперт оценил создание нового пункта управления ядерными силами в России
Заявление России о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами адресовано прежде всего американцам, стягивающим силы по периметру РФ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:22
2020-11-11T16:22
владимир евсеев
владимир путин
европа
азия
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявление России о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами адресовано прежде всего американцам, стягивающим силы по периметру РФ.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт в области стратегических вооружений кандидат технических наук Владимир Евсеев. Ранее сегодня Владимир Путин объявил, что создание нового пункта находится "на завершающем этапе"."Потребность в этом [создании такого пункта] возникла в связи с тем, что российско-американские отношения улучшаться не будут вне зависимости от того, кто победит окончательно на президентских выборах в США. Все оценки, которые есть, говорят о том, что отношения сохранятся на нынешнем уровне либо станут хуже", - сказал эксперт.По его словам, дополнительное напряжение создают неясные перспективы Договора СНВ-3, после истечения которого в феврале 2021 года мир может остаться без соглашений, ограничивающих ядерные арсеналы двух крупнейших держав.Еще один фактор – жесткая позиция кандидата в президенты США, который, судя по всему, выигрывает выборы. Кроме того, нужно помнить о недавних заявлениях Штатов о возможности размещения ракет средней дальности не только в Азии, но и в Европе.Также эксперт напомнил о российских опасениях, что американские пусковые установки Mk41, задействованные сейчас в рамках ПРО, при необходимости могут переоборудовать под крылатые ракеты Tomahawk земля-земля."В этих условиях, когда чрезвычайно усилились полеты разведывательной авиации вблизи границ РФ по всему периметру, когда имеет место приближение боевых кораблей к российским границам, для России очень важно иметь пункт управления, который бы гарантировал управление стратегическими ядерными силами в любых условиях, которые могут сложиться, включая начало ядерной войны", - отметил Евсеев.
https://ria.ru/20201111/korotchenko-1584135185.html
европа
азия
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"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
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владимир евсеев, владимир путин, европа, азия, сша, в мире

Эксперт оценил создание нового пункта управления ядерными силами в России

16:22 11.11.2020
 
© Фото : из личного архива Владимира ЕвсееваЭксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев
Эксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : из личного архива Владимира Евсеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявление России о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами адресовано прежде всего американцам, стягивающим силы по периметру РФ.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт в области стратегических вооружений кандидат технических наук Владимир Евсеев. Ранее сегодня Владимир Путин объявил, что создание нового пункта находится "на завершающем этапе".
"Потребность в этом [создании такого пункта] возникла в связи с тем, что российско-американские отношения улучшаться не будут вне зависимости от того, кто победит окончательно на президентских выборах в США. Все оценки, которые есть, говорят о том, что отношения сохранятся на нынешнем уровне либо станут хуже", - сказал эксперт.
По его словам, дополнительное напряжение создают неясные перспективы Договора СНВ-3, после истечения которого в феврале 2021 года мир может остаться без соглашений, ограничивающих ядерные арсеналы двух крупнейших держав.
Еще один фактор – жесткая позиция кандидата в президенты США, который, судя по всему, выигрывает выборы. Кроме того, нужно помнить о недавних заявлениях Штатов о возможности размещения ракет средней дальности не только в Азии, но и в Европе.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 16:07
Эксперт оценил потенциал нового пункта управления ядерными силами
Также эксперт напомнил о российских опасениях, что американские пусковые установки Mk41, задействованные сейчас в рамках ПРО, при необходимости могут переоборудовать под крылатые ракеты Tomahawk земля-земля.
"В этих условиях, когда чрезвычайно усилились полеты разведывательной авиации вблизи границ РФ по всему периметру, когда имеет место приближение боевых кораблей к российским границам, для России очень важно иметь пункт управления, который бы гарантировал управление стратегическими ядерными силами в любых условиях, которые могут сложиться, включая начало ядерной войны", - отметил Евсеев.
 
Владимир ЕвсеевВладимир ПутинЕвропаАзияСШАВ мире
 
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