https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584161878.html

Некоторые отели Турции закроются досрочно из-за отсутствия туристов

Некоторые отели Турции закроются досрочно из-за отсутствия туристов

Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:04

2020-11-11T18:04

2020-11-11T18:04

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туризм

туризм

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru. "В связи с частичной остановкой полетных программ из стран Европы и России в Турцию стали закрываться отели на Анталийском побережье. Даже те, которые раньше всегда работали круглый год, принимая конференции и спортсменов", — рассказала предсавитель издания в Анталье Мария Шекер.По ее словам, осенние обострения ОРВИ плюс ситуация с коронавирусом играют большую роль в оптимизации рейсов в Турцию из городов РФ. Из-за этого и российские туроператоры вынуждены сокращать свои программы на курорты. Некоторые из путешественников уже столкнулись с досрочным завершением отдыха из-за корректировки полетов. Однако деньги за неиспользованные дни им возвращают.Информацию подтверждает и Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция – Аланья – Махмутлар". Он пояснил, что аналогичная ситуация складывается и в регионе Аланья: "Отели закрыты, Европа не летает, отдыхают те, кто приехал самостоятельно. В основном Россия, Украина и Казахстан. Такого в ноябре раньше не было".

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

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аланья (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, анталья (провинция), аланья (город), новости - туризм, турция, отдых