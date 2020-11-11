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Туризм
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584161878.html
Некоторые отели Турции закроются досрочно из-за отсутствия туристов
Некоторые отели Турции закроются досрочно из-за отсутствия туристов
Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:04
2020-11-11T18:04
коронавирус covid-19
туризм
туризм
отели
туристы
анталья (провинция)
аланья (город)
новости - туризм
турция
отдых
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru. "В связи с частичной остановкой полетных программ из стран Европы и России в Турцию стали закрываться отели на Анталийском побережье. Даже те, которые раньше всегда работали круглый год, принимая конференции и спортсменов", — рассказала предсавитель издания в Анталье Мария Шекер.По ее словам, осенние обострения ОРВИ плюс ситуация с коронавирусом играют большую роль в оптимизации рейсов в Турцию из городов РФ. Из-за этого и российские туроператоры вынуждены сокращать свои программы на курорты. Некоторые из путешественников уже столкнулись с досрочным завершением отдыха из-за корректировки полетов. Однако деньги за неиспользованные дни им возвращают.Информацию подтверждает и Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция – Аланья – Махмутлар". Он пояснил, что аналогичная ситуация складывается и в регионе Аланья: "Отели закрыты, Европа не летает, отдыхают те, кто приехал самостоятельно. В основном Россия, Украина и Казахстан. Такого в ноябре раньше не было".
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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аланья (город)
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, анталья (провинция), аланья (город), новости - туризм, турция, отдых

Некоторые отели Турции закроются досрочно из-за отсутствия туристов

18:04 11.11.2020
 
© Fotolia / Diana ValujevaАланья, Турция
Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Fotolia / Diana Valujeva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru.
"В связи с частичной остановкой полетных программ из стран Европы и России в Турцию стали закрываться отели на Анталийском побережье. Даже те, которые раньше всегда работали круглый год, принимая конференции и спортсменов", — рассказала предсавитель издания в Анталье Мария Шекер.
По ее словам, осенние обострения ОРВИ плюс ситуация с коронавирусом играют большую роль в оптимизации рейсов в Турцию из городов РФ. Из-за этого и российские туроператоры вынуждены сокращать свои программы на курорты.
Некоторые из путешественников уже столкнулись с досрочным завершением отдыха из-за корректировки полетов. Однако деньги за неиспользованные дни им возвращают.
Информацию подтверждает и Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция – Аланья – Махмутлар". Он пояснил, что аналогичная ситуация складывается и в регионе Аланья: "Отели закрыты, Европа не летает, отдыхают те, кто приехал самостоятельно. В основном Россия, Украина и Казахстан. Такого в ноябре раньше не было".
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