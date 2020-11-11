https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584105397.html

Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии

Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии

Турция рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией по Сирии, надеется там на достижение справедливого мира, как в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:16

2020-11-11T14:16

2020-11-11T15:11

война в сирии

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией по Сирии, надеется там на достижение справедливого мира, как в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Для строительства новой Сирии, основываясь на воле народа этой страны, мы готовы тесно работать со всеми влиятельными силами в регионе, прежде всего - с Россией. Верю, что как с искренним сотрудничеством удалось за короткое время построить справедливый мир в Карабахе, точно так же подобные шаги могут быть приняты и в Сирии. Режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены", - сказал Эрдоган в среду, выступая в турецком парламенте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/turtsiya-1584008346.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире