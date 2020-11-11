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Война в Сирии
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584105397.html
Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии
Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии
Турция рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией по Сирии, надеется там на достижение справедливого мира, как в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:16
2020-11-11T15:11
война в сирии
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией по Сирии, надеется там на достижение справедливого мира, как в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Для строительства новой Сирии, основываясь на воле народа этой страны, мы готовы тесно работать со всеми влиятельными силами в регионе, прежде всего - с Россией. Верю, что как с искренним сотрудничеством удалось за короткое время построить справедливый мир в Карабахе, точно так же подобные шаги могут быть приняты и в Сирии. Режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены", - сказал Эрдоган в среду, выступая в турецком парламенте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/turtsiya-1584008346.html
турция
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турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии

14:16 11.11.2020 (обновлено: 15:11 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией по Сирии, надеется там на достижение справедливого мира, как в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Для строительства новой Сирии, основываясь на воле народа этой страны, мы готовы тесно работать со всеми влиятельными силами в регионе, прежде всего - с Россией. Верю, что как с искренним сотрудничеством удалось за короткое время построить справедливый мир в Карабахе, точно так же подобные шаги могут быть приняты и в Сирии. Режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены", - сказал Эрдоган в среду, выступая в турецком парламенте.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 21:07
"Совместный центр". Эрдоган уточнил роль Турции в перемирии в Карабахе
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
 
Война в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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