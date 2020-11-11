https://ria.ru/20201111/turizm-1584168659.html

Калужская область будет развивать промышленный туризм при поддержке АСИ

Калужская область будет развивать промышленный туризм при поддержке АСИ

Калужская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о развитии промышленного туризма в регионе, сообщило областное правительство. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:26

2020-11-11T18:26

2020-11-11T18:27

калужская область

владислав шапша

агентство стратегических инициатив (аси)

ольга захарова

калужская область

экономика

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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Калужская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о развитии промышленного туризма в регионе, сообщило областное правительство.Губернатор Владислав Шапша и заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова подписали соглашение в онлайн-режиме.Отмечается, что АСИ будет давать методические рекомендации по организации промышленного туризма, координировать создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, экскурсий и проводить экспертизы существующих туров. Также агентство будет оказывать информационную поддержку форумов, конференций, совместного участия в выставках, пресс-конференциях и других мероприятиях.Власти уверены, что проведение экскурсий на предприятиях позволит туристам понять процессы производства, узнать историю компаний и перспективы их развития. "В свою очередь, для региона гостеприимство компаний может служить инструментом для маркетинга территории, системного сотрудничества местных сообществ по продвижению их интересов, с целью привлечения инвесторов", - сообщают власти.Захарова отметила, что Калужская область стала одним из первых регионов в стране, кто готов эффективно развивать это направление туризма, и это "большая смелость". "Тот, кто будет первым, получит и потребителей, и инвесторов, и туристов. Вы первые, ваш опыт будет в дальнейшем тиражироваться на всю Россию и даст амбиции тиражировать его и на международном рынке", - подчеркнула она.В Калужской области уже разработаны и пользуются популярностью экскурсии на предприятия, в частности, на кондитерскую фабрику "Фруже", молочные фермы "ЭкоНива", музей бумаги "Бузион". Огромный интерес вызывают туры на Обнинскую АЭС. Для учащихся выпускных классов школ регулярно проводятся экскурсии на ООО "Фольксваген Груп Рус", ОАО "МосМедыньагропром", ООО "Фарфор", ЗАО "Людиновский Тепловозостроительный завод". Туристско-информационный центр "Калужский край" взаимодействует с предприятиями, расположенными в различных индустриальных парках.

https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html

https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, агентство стратегических инициатив (аси), ольга захарова, калужская область, экономика