https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html

Тихановская заявила о готовности начать переговоры с властями Белоруссии

Тихановская заявила о готовности начать переговоры с властями Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с властью и напомнила, что для этого... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:04

2020-11-11T17:04

2020-11-11T17:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с властью и напомнила, что для этого она инициировала создание переговорного органа – координационного совета.В среду белорусский бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, который ранее вышел из СИЗО после встречи представителей оппозиции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где обсуждались возможные поправки в конституцию, заявил, что создал структуру для организации диалога между оппозицией и властью. Он заявил, что руководители координационного совета оппозиции вступили в контакт с его командой и уже выслали десятки страниц предложений по изменению законодательства. Вместе с тем пресс-служба совета оппозиции заявила в сообщении для СМИ, что координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства."Как и все мирные беларусы, мы хотим настоящего диалога. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – координационного совета", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее telegram-канале.Она подчеркнула, что "случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия (со стороны силовиков к протестующим - ред.), освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко". Политик заявила, что темой диалога видит не реформу конституции, а новые свободные выборы.Вместе с тем пока, по ее мнению, власть предлагает белорусам "имитацию диалога". "Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - подчеркнула Тихановская.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201110/krym-1583933517.html

https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html

https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583148874.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире