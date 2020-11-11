https://ria.ru/20201111/soyuz-zhenschin-1584045295.html

Онлайн-конференция Союза женщин России к 30-летию организации

Онлайн-конференция Союза женщин России к 30-летию организации

30 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в честь 30-летия Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".

2020-11-11T09:53

2020-11-11T09:53

2020-11-11T09:53

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерина ЛАХОВА;- заместитель председателя Союза женщин России по Дальнему Востоку Жаккелина ОРЛОВА;- председатель Иркутского регионального отделения Союза женщин России Галина ТЕРЕНТЬЕВА;- председатель Курского регионального отделения Союза женщин России Галина ОКОРОКОВА;- председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья НИКИФОРОВА;- председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита УЦИЕВА;- председатель Молодежного парламента Вологодской области, куратор Молодежной палаты Союза женщин России по Северо-Западному округу Антонина ФЕДОРОВА.В программе мероприятия – показ фильма "30 лет Союзу женщин России" об истории и развитии организации, а также презентация лучших социально ориентированных практик, реализованных региональными отделениями и женскими советами Союза за последнее десятилетие. За 30 лет своей деятельности Союз зарекомендовал себя как один из ведущих институтов гражданского общества, который своевременно реагирует на актуальные общественные вопросы, занимается защитой интересов семьи, материнства, отцовства и детства, реализует перспективные проекты, направленные на повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы