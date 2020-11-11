https://ria.ru/20201111/sotrudnichestvo-1584093213.html

Смоленщина и МГИМО договорились о сотрудничестве

Смоленщина и МГИМО договорились о сотрудничестве

Власти Смоленской области и Московский государственный институт международных отношений будут реализовывать совместные образовательные, научно-исследовательские РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:36

2020-11-11T13:36

2020-11-11T13:36

смоленская область

мгимо

алексей островский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150745/18/1507451806_0:0:1793:1010_1400x0_80_0_0_9e46e3fab90333c0ec9dbca40363d77c.jpg

СМОЛЕНСК, 11 ноя - РИА Новости. Власти Смоленской области и Московский государственный институт международных отношений будут реализовывать совместные образовательные, научно-исследовательские проекты, а также программы подготовки кадров и повышения их квалификации - это предусматривает подписанное руководством области и МГИМО соглашение, сообщает пресс-служба областной администрации.Губернатор области Алексей Островский назвал подписание документа большим шагом к совместной плодотворной работе, нацеленной на развитие сотрудничества между администрацией региона и вузом."Мне как губернатору Смоленской области и как выпускнику МГИМО – одного из самых престижных учебных заведений Российской Федерации – очень приятно видеть смоленских ребят в числе студентов. Это говорит о том, что образование в нашем регионе располагает необходимыми ресурсами для подготовки школьников к конкуренции при поступлении в ведущие учебные заведения страны. Уверен, что после окончания МГИМО перед вами откроются широкие перспективы по выбору места работы, но я надеюсь, что вы вернетесь в родной регион, где будете с успехом применять полученные знания и практические навыки для развития области", - сказал глава региона.По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, благодаря подписанному соглашению, вуз рассчитывает перевести сотрудничество со Смоленской областью на новый уровень - как в части подготовки специалистов, так и в части проведения мероприятий, которые можно было бы совместно реализовывать и в Смоленске, и в области.

https://ria.ru/20201105/volontery-1583204004.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгимо, алексей островский