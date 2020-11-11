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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20201111/sotrudnichestvo-1584093213.html
Смоленщина и МГИМО договорились о сотрудничестве
Смоленщина и МГИМО договорились о сотрудничестве
Власти Смоленской области и Московский государственный институт международных отношений будут реализовывать совместные образовательные, научно-исследовательские РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:36
2020-11-11T13:36
смоленская область
мгимо
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 11 ноя - РИА Новости. Власти Смоленской области и Московский государственный институт международных отношений будут реализовывать совместные образовательные, научно-исследовательские проекты, а также программы подготовки кадров и повышения их квалификации - это предусматривает подписанное руководством области и МГИМО соглашение, сообщает пресс-служба областной администрации.Губернатор области Алексей Островский назвал подписание документа большим шагом к совместной плодотворной работе, нацеленной на развитие сотрудничества между администрацией региона и вузом."Мне как губернатору Смоленской области и как выпускнику МГИМО – одного из самых престижных учебных заведений Российской Федерации – очень приятно видеть смоленских ребят в числе студентов. Это говорит о том, что образование в нашем регионе располагает необходимыми ресурсами для подготовки школьников к конкуренции при поступлении в ведущие учебные заведения страны. Уверен, что после окончания МГИМО перед вами откроются широкие перспективы по выбору места работы, но я надеюсь, что вы вернетесь в родной регион, где будете с успехом применять полученные знания и практические навыки для развития области", - сказал глава региона.По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, благодаря подписанному соглашению, вуз рассчитывает перевести сотрудничество со Смоленской областью на новый уровень - как в части подготовки специалистов, так и в части проведения мероприятий, которые можно было бы совместно реализовывать и в Смоленске, и в области.
https://ria.ru/20201105/volontery-1583204004.html
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мгимо, алексей островский

Смоленщина и МГИМО договорились о сотрудничестве

13:36 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СМОЛЕНСК, 11 ноя - РИА Новости. Власти Смоленской области и Московский государственный институт международных отношений будут реализовывать совместные образовательные, научно-исследовательские проекты, а также программы подготовки кадров и повышения их квалификации - это предусматривает подписанное руководством области и МГИМО соглашение, сообщает пресс-служба областной администрации.
"К числу основных направлений взаимодействия можно отнести формирование кадрового потенциала Смоленской области, партнерство в сфере временного трудоустройства студентов, создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренной молодежи региона, осуществление совместных профориентационных мероприятий, внедрение практик дистанционного повышения квалификации, которые можно применять и для государственных служащих, и для педагогических работников", - отмечает пресс-служба.
Губернатор области Алексей Островский назвал подписание документа большим шагом к совместной плодотворной работе, нацеленной на развитие сотрудничества между администрацией региона и вузом.
"Мне как губернатору Смоленской области и как выпускнику МГИМО – одного из самых престижных учебных заведений Российской Федерации – очень приятно видеть смоленских ребят в числе студентов. Это говорит о том, что образование в нашем регионе располагает необходимыми ресурсами для подготовки школьников к конкуренции при поступлении в ведущие учебные заведения страны. Уверен, что после окончания МГИМО перед вами откроются широкие перспективы по выбору места работы, но я надеюсь, что вы вернетесь в родной регион, где будете с успехом применять полученные знания и практические навыки для развития области", - сказал глава региона.
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По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, благодаря подписанному соглашению, вуз рассчитывает перевести сотрудничество со Смоленской областью на новый уровень - как в части подготовки специалистов, так и в части проведения мероприятий, которые можно было бы совместно реализовывать и в Смоленске, и в области.
 
Смоленская областьМГИМОАлексей Островский
 
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