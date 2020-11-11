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Москва выйдет на "нормальную экономику" к концу 2021 года, заявил Собянин
Москва выйдет на "нормальную экономику" к концу 2021 года, заявил Собянин
Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, но в конце года удастся выйти на "приличные параметры", заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:21
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сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, но в конце года удастся выйти на "приличные параметры", заявил мэр столицы Сергей Собянин."На мой взгляд, 2021 год будет тяжелым, начало года тяжелее 2020 года, но на конец года мы выйдем на приличные параметры и нормальную экономику - и мировую, и страны, и города", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
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сергей собянин, москва, общество

Москва выйдет на "нормальную экономику" к концу 2021 года, заявил Собянин

14:21 11.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, но в конце года удастся выйти на "приличные параметры", заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"На мой взгляд, 2021 год будет тяжелым, начало года тяжелее 2020 года, но на конец года мы выйдем на приличные параметры и нормальную экономику - и мировую, и страны, и города", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
Работник в помещении одного из кафе Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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