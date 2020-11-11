https://ria.ru/20201111/sobyanin-1584106893.html

Москва выйдет на "нормальную экономику" к концу 2021 года, заявил Собянин

Москва выйдет на "нормальную экономику" к концу 2021 года, заявил Собянин

Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, но в конце года удастся выйти на "приличные параметры", заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:21

2020-11-11T14:21

2020-11-11T14:21

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, но в конце года удастся выйти на "приличные параметры", заявил мэр столицы Сергей Собянин."На мой взгляд, 2021 год будет тяжелым, начало года тяжелее 2020 года, но на конец года мы выйдем на приличные параметры и нормальную экономику - и мировую, и страны, и города", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579530188.html

москва

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество