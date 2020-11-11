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Мурашко рассказал о мерах для снижения нагрузки на скорую помощь
Мурашко рассказал о мерах для снижения нагрузки на скорую помощь
Для снижения нагрузки на "скорую помощь" в регионах России увеличивается количество бригад неотложной помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:34
2020-11-11T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для снижения нагрузки на "скорую помощь" в регионах России увеличивается количество бригад неотложной помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Для оказания стационарной помощи, фактически, для того, чтобы снизить нагрузку на станции скорой помощи, конечно же, необходимо было увеличить количество бригад неотложной помощи, что, в общем, сегодня и происходит в регионах, поскольку нагрузка на скорую помощь была, не снималась и на текущие задачи – это травмы, инфаркты, инсульты и так далее, плюс нагрузка с инфекционными больными. Смещение нагрузки по инфекционным пациентам было произведено на неотложную помощь", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал о мерах для снижения нагрузки на скорую помощь

13:34 11.11.2020 (обновлено: 14:53 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для снижения нагрузки на "скорую помощь" в регионах России увеличивается количество бригад неотложной помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для оказания стационарной помощи, фактически, для того, чтобы снизить нагрузку на станции скорой помощи, конечно же, необходимо было увеличить количество бригад неотложной помощи, что, в общем, сегодня и происходит в регионах, поскольку нагрузка на скорую помощь была, не снималась и на текущие задачи – это травмы, инфаркты, инсульты и так далее, плюс нагрузка с инфекционными больными. Смещение нагрузки по инфекционным пациентам было произведено на неотложную помощь", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
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