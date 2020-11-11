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Мурашко рассказал о мерах для снижения нагрузки на скорую помощь

Мурашко рассказал о мерах для снижения нагрузки на скорую помощь

Для снижения нагрузки на "скорую помощь" в регионах России увеличивается количество бригад неотложной помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:34

2020-11-11T13:34

2020-11-11T14:53

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для снижения нагрузки на "скорую помощь" в регионах России увеличивается количество бригад неотложной помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Для оказания стационарной помощи, фактически, для того, чтобы снизить нагрузку на станции скорой помощи, конечно же, необходимо было увеличить количество бригад неотложной помощи, что, в общем, сегодня и происходит в регионах, поскольку нагрузка на скорую помощь была, не снималась и на текущие задачи – это травмы, инфаркты, инсульты и так далее, плюс нагрузка с инфекционными больными. Смещение нагрузки по инфекционным пациентам было произведено на неотложную помощь", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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