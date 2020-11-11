https://ria.ru/20201111/siriya-1584102275.html

Лаврентьев рассказал, когда турецкие военные покинут Сирию

Лаврентьев рассказал, когда турецкие военные покинут Сирию

Вопрос вывода турецких сил из Сирии всегда поднимался российской стороной, заверение Турции в этом есть: турецкие военные покинут Идлиб, как только там будут... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:07

2020-11-11T14:07

2020-11-11T14:07

война в сирии

александр лаврентьев

исламское государство

идлиб (мухафаза)

турция

сирия

оон

в мире

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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Вопрос вывода турецких сил из Сирии всегда поднимался российской стороной, заверение Турции в этом есть: турецкие военные покинут Идлиб, как только там будут созданы безопасные условия для проживания сирийских граждан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Этот вопрос (вывода турецких сил из Сирии) всегда поднимался российской стороной, и заверение Турции на этот счет есть. Как только будут созданы безопасные условия для проживания сирийских граждан на этих территориях и будет уничтожен очаг терроризма, тогда турецкие военные покинут территорию Идлиб", - сказал Лаврентьев.По его словам, чтобы сирийские беженцы вернулись на родину, нужно создать для них достойные условия. "Для этого нужна, конечно, материально-финансовая поддержка практически всех стран. Потому что дома разрушены, инфраструктура разрушена. Нужно создать им хотя бы элементарные условия жизни", - сказал Лаврентьев.Он отметил, что "сирийское правительство прилагает к этому максимум усилий, но не все может сделать само". "На этой конференции мы попытаемся найти дополнительные механизмы для того, чтобы такие условия создать", - указал спецпредставитель президента РФ.Что касается вопросов безопасности, то, по словам Лаврентьева, "сирийское правительство взяло на себя гарантии по предоставлению безопасности всем сирийским гражданам, которые добровольно захотят вернуться домой".Международная конференция по возвращению беженцев открылась в Дамаске в среду. На конференции заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201111/boeviki-1584096395.html

https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578684093.html

идлиб (мухафаза)

турция

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лаврентьев, исламское государство, идлиб (мухафаза), турция, сирия, оон, в мире