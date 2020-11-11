https://ria.ru/20201111/shtrafy-1584105688.html
Московских студентов на удаленке не будут штрафовать за прогулки
Московских студентов на удаленке не будут штрафовать за прогулки
Школьников и студентов в Москве, переведенных на онлайн-обучение, не будут штрафовать за прогулки и посещение ТЦ, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:18
2020-11-11T14:18
2020-11-11T14:18
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьников и студентов в Москве, переведенных на онлайн-обучение, не будут штрафовать за прогулки и посещение ТЦ, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Нет, штрафы не предусмотрены. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания", - сообщили в оперштабе, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать школьников и студентов, переведенных на онлайн-обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/kolledzhi-1584013330.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество