https://ria.ru/20201111/shtrafy-1584105688.html

Московских студентов на удаленке не будут штрафовать за прогулки

Московских студентов на удаленке не будут штрафовать за прогулки

Школьников и студентов в Москве, переведенных на онлайн-обучение, не будут штрафовать за прогулки и посещение ТЦ, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:18

2020-11-11T14:18

2020-11-11T14:18

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коронавирусы

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьников и студентов в Москве, переведенных на онлайн-обучение, не будут штрафовать за прогулки и посещение ТЦ, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Нет, штрафы не предусмотрены. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания", - сообщили в оперштабе, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать школьников и студентов, переведенных на онлайн-обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/kolledzhi-1584013330.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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