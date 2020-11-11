https://ria.ru/20201111/sanaviatsiya-1584161528.html
Руденя: на развитие тверской санавиации направят 88 миллионов рублей
Руденя: на развитие тверской санавиации направят 88 миллионов рублей
Тверские власти в 2021 году намерены выделить из бюджета на обеспечение работы санитарной авиации более 88 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:54
2020-11-11T17:54
2020-11-11T17:54
тверская область
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 ноя — РИА Новости. Тверские власти в 2021 году намерены выделить из бюджета на обеспечение работы санитарной авиации более 88 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Вопрос обеспечения бесперебойной работы санитарной авиации рассматривался в среду на заседании региональной бюджетной комиссии."Развитие санитарной авиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области. Ключевой задачей является обеспечение бесперебойной работы службы. Для этого средства, необходимые для осуществления вылетов, должны быть ежегодно вполном объеме предусмотрены в бюджете региона", — заявил губернатор области.Пресс-служба отмечает, что с начала этого года вертолеты санитарной авиации совершили 173 вылета, оперативную медицинскую помощь получили 175 человек, в том числе 22 ребенка. Половина всех госпитализированных – это пациенты с острой коронарной патологией.Глава региона поручил организовать работу по обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц.В настоящее время в регионе действуют 25 таких площадок.
https://ria.ru/20200928/rudenya-1577880618.html
тверская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область
ТВЕРЬ, 11 ноя — РИА Новости. Тверские власти в 2021 году намерены выделить из бюджета на обеспечение работы санитарной авиации более 88 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопрос обеспечения бесперебойной работы санитарной авиации рассматривался в среду на заседании региональной бюджетной комиссии.
"Развитие санитарной авиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области
. Ключевой задачей является обеспечение бесперебойной работы службы. Для этого средства, необходимые для осуществления вылетов, должны быть ежегодно в
полном объеме предусмотрены в бюджете региона", — заявил губернатор области.
Пресс-служба отмечает, что с начала этого года вертолеты санитарной авиации совершили 173 вылета, оперативную медицинскую помощь получили 175 человек, в том числе 22 ребенка. Половина всех госпитализированных – это пациенты с острой коронарной патологией.
Глава региона поручил организовать работу по обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц.
В настоящее время в регионе действуют 25 таких площадок.