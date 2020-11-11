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https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html
Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ-3
Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ-3
Понимания, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США удастся продлить, как предлагала Россия, нет, ситуация с соглашением вызывает РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:05
2020-11-11T16:44
договор снв-3
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Понимания, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США удастся продлить, как предлагала Россия, нет, ситуация с соглашением вызывает озабоченность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Совершенно нет такого понимания. Ситуация вызывает у нас большую озабоченность, потому что уже середина ноября, договор истекает 5 февраля. И по большому счету, Вашингтону нужно скорее соглашаться с теми предложениями, которые сделала российская сторона", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".Президент России 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной заморозке будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html
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договор снв-3, сергей рябков, москва, сша, в мире

Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ-3

13:05 11.11.2020 (обновлено: 16:44 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Понимания, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США удастся продлить, как предлагала Россия, нет, ситуация с соглашением вызывает озабоченность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Совершенно нет такого понимания. Ситуация вызывает у нас большую озабоченность, потому что уже середина ноября, договор истекает 5 февраля. И по большому счету, Вашингтону нужно скорее соглашаться с теми предложениями, которые сделала российская сторона", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 16:51
Путин рассказал о значении договора об СНВ
Президент России 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной заморозке будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 17:50
США и Россия хотят продлить СНВ-3, вопрос в условиях, заявил Биган
 
Договор СНВ-3Сергей РябковМоскваСШАВ мире
 
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