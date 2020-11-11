https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html

Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ-3

Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ-3

Понимания, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США удастся продлить, как предлагала Россия, нет, ситуация с соглашением вызывает РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:05

2020-11-11T13:05

2020-11-11T16:44

договор снв-3

сергей рябков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Понимания, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США удастся продлить, как предлагала Россия, нет, ситуация с соглашением вызывает озабоченность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Совершенно нет такого понимания. Ситуация вызывает у нас большую озабоченность, потому что уже середина ноября, договор истекает 5 февраля. И по большому счету, Вашингтону нужно скорее соглашаться с теми предложениями, которые сделала российская сторона", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".Президент России 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной заморозке будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html

https://ria.ru/20201109/bigan-1583798211.html

москва

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей рябков, москва, сша, в мире