https://ria.ru/20201111/regiony-1584153215.html
Эксперты оценили работу систем здравоохранения в регионах РФ в пандемию
Эксперты оценили работу систем здравоохранения в регионах РФ в пандемию
Специалисты Экспертного института социальных исследований в рамках круглого стола обсудили с главами регионов стратегии борьбы с пандемией COVID-19 в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:20
2020-11-11T17:20
2020-11-11T17:21
москва
виктор потуремский
республика коми
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Специалисты Экспертного института социальных исследований в рамках круглого стола обсудили с главами регионов стратегии борьбы с пандемией COVID-19 в осенне-зимний период в России.Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, начиная с весны прошлого года, когда была первая волна заболевания, значительно увеличился объем тестирования, причем в ряде регионов пройти тест и получить его результат можно круглосуточно. Так, например, происходит в Калужской области.Так, например, в Кемеровской области основные силы были брошены на профилактические меры и поддержку системы регионального здравоохранения, но при этом экономика региона продолжает работать в полном объеме.Также он добавил, что регион был в числе тех, кто первым принял решение о передаче штатных автомобилей, обслуживающих органы власти, для врачебных целей, чтобы медики могли ездить к больным.В Республике Коми резкое снижение числа заболевших, которого удалось добиться в первую волну, было достигнуто стандартными санитарно-эпидемическими мероприятиями, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения в регионе Борис Александров."Мы старались разобщить цепочки заражений, закрывали учреждения, и это было сделано в короткие сроки, то есть с каких-то больших цифр мы сбили ситуацию до нескольких десятков случаев в сутки", – отметил он, пояснив, что методы борьбы с COVID-19, аналогичные принятым в первую волну, сложноприменимы из-за необходимости сохранения экономики и работы действующих организаций.Также в регионе был создан трехмесячный неснижаемый запас средств защиты и лекарств. "Этот запас мы строго отслеживаем и пополняем из республиканских средств, в случае необходимости", – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Республики Коми.Как отметил директор по политическому анализу института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский, для региональных властей сейчас важно снизить градус напряжения и быть более точными в рекомендациях для населения, так как люди привыкают к теме коронавируса.
https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584131506.html
москва
республика коми
кемеровская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, виктор потуремский, республика коми, кемеровская область, общество
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Специалисты Экспертного института социальных исследований в рамках круглого стола обсудили с главами регионов стратегии борьбы с пандемией COVID-19 в осенне-зимний период в России.
Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, начиная с весны прошлого года, когда была первая волна заболевания, значительно увеличился объем тестирования, причем в ряде регионов пройти тест и получить его результат можно круглосуточно. Так, например, происходит в Калужской области.
"Очень важный водораздел проходит между тем, как соотносится плановая помощь и помощь ковидным больным. Есть регионы, которые по максимуму закрывают плановую помощь, есть те, кто ничего не меняет, а есть места, где используют интересные подходы, которые позволяют справляться и с тем, и с другим", – отметила Кислицына.
Так, например, в Кемеровской области основные силы были брошены на профилактические меры и поддержку системы регионального здравоохранения, но при этом экономика региона продолжает работать в полном объеме.
"С точки зрения поддержки здравоохранения в регионе коечный фонд для больных доведен до 5000 мест, примерно половина из них находится под кислородом и порядка 500 оснащены аппаратами ИВЛ", – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, который принял участие в мероприятии.
Также он добавил, что регион был в числе тех, кто первым принял решение о передаче штатных автомобилей, обслуживающих органы власти, для врачебных целей, чтобы медики могли ездить к больным.
В Республике Коми резкое снижение числа заболевших, которого удалось добиться в первую волну, было достигнуто стандартными санитарно-эпидемическими мероприятиями, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения в регионе Борис Александров.
"Мы старались разобщить цепочки заражений, закрывали учреждения, и это было сделано в короткие сроки, то есть с каких-то больших цифр мы сбили ситуацию до нескольких десятков случаев в сутки", – отметил он, пояснив, что методы борьбы с COVID-19, аналогичные принятым в первую волну, сложноприменимы из-за необходимости сохранения экономики и работы действующих организаций.
"Поэтому сейчас, во вторую волну, был сделан упор на то, чтобы создать достаточный коечный фонд, запас средств индивидуальной защиты, кадровый резерв. Сейчас у нас развернуто порядка 2500 коек, при этом около 20% остаются свободными", – добавил Борис Александров.
Также в регионе был создан трехмесячный неснижаемый запас средств защиты и лекарств. "Этот запас мы строго отслеживаем и пополняем из республиканских средств, в случае необходимости", – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Республики Коми.
Как отметил директор по политическому анализу института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский, для региональных властей сейчас важно снизить градус напряжения и быть более точными в рекомендациях для населения, так как люди привыкают к теме коронавируса.