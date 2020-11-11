https://ria.ru/20201111/regiony-1584153215.html

Эксперты оценили работу систем здравоохранения в регионах РФ в пандемию

Эксперты оценили работу систем здравоохранения в регионах РФ в пандемию

Специалисты Экспертного института социальных исследований в рамках круглого стола обсудили с главами регионов стратегии борьбы с пандемией COVID-19 в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:20

2020-11-11T17:20

2020-11-11T17:21

москва

виктор потуремский

республика коми

кемеровская область

общество

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Специалисты Экспертного института социальных исследований в рамках круглого стола обсудили с главами регионов стратегии борьбы с пандемией COVID-19 в осенне-зимний период в России.Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, начиная с весны прошлого года, когда была первая волна заболевания, значительно увеличился объем тестирования, причем в ряде регионов пройти тест и получить его результат можно круглосуточно. Так, например, происходит в Калужской области.Так, например, в Кемеровской области основные силы были брошены на профилактические меры и поддержку системы регионального здравоохранения, но при этом экономика региона продолжает работать в полном объеме.Также он добавил, что регион был в числе тех, кто первым принял решение о передаче штатных автомобилей, обслуживающих органы власти, для врачебных целей, чтобы медики могли ездить к больным.В Республике Коми резкое снижение числа заболевших, которого удалось добиться в первую волну, было достигнуто стандартными санитарно-эпидемическими мероприятиями, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения в регионе Борис Александров."Мы старались разобщить цепочки заражений, закрывали учреждения, и это было сделано в короткие сроки, то есть с каких-то больших цифр мы сбили ситуацию до нескольких десятков случаев в сутки", – отметил он, пояснив, что методы борьбы с COVID-19, аналогичные принятым в первую волну, сложноприменимы из-за необходимости сохранения экономики и работы действующих организаций.Также в регионе был создан трехмесячный неснижаемый запас средств защиты и лекарств. "Этот запас мы строго отслеживаем и пополняем из республиканских средств, в случае необходимости", – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Республики Коми.Как отметил директор по политическому анализу института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский, для региональных властей сейчас важно снизить градус напряжения и быть более точными в рекомендациях для населения, так как люди привыкают к теме коронавируса.

https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584131506.html

москва

республика коми

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, виктор потуремский, республика коми, кемеровская область, общество