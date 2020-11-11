https://ria.ru/20201111/reanimatsiya-1584111438.html

В России более шести тысяч больных COVID-19 находятся в реанимациях

В России более шести тысяч больных COVID-19 находятся в реанимациях

Более 6 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в реанимациях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:40

2020-11-11T14:40

2020-11-11T14:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

татьяна голикова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в реанимациях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день, как уже сказала Татьяна Алексеевна (Голикова), я не буду повторяться в цифрах, но прирост количества случаев за последнюю неделю новых пациентов составлял более 20 тысяч случаев в сутки и сегодня в целом на амбулаторном и стационарном этапе лечения находится более 900 тысяч человек с подтвержденной и в стадии диагностики новой коронавирусной инфекции, и эта нагрузка фактически сегодня - это те только в острой фазе, которые находятся на лечении", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме."Более 250 тысяч коек развернуто, занятость сегодня составляет 213 тысяч коек, на искусственной вентиляции легких находится 2 тысячи 600 пациентов, в целом в реанимационных отделениях находится чуть более 6 тысяч пациентов на протяжении недели", - заметил министр. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584099324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, общество