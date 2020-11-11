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https://ria.ru/20201111/reabilitatsiya-1584115361.html
Голикова рассказала о программах реабилитации для переболевших COVID-19
Голикова рассказала о программах реабилитации для переболевших COVID-19
Программ реабилитации после COVID-19, вероятно, недостаточно, их будут расширять, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:57
2020-11-11T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Программ реабилитации после COVID-19, вероятно, недостаточно, их будут расширять, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы."Что касается реабилитации. У министерства здравоохранения есть специальные программы, которые направлены на реабилитацию переболевших новой коронавирусной инфекцией. Такие программы сейчас по разным направлениям идут. Наверное, их недостаточно. Наверное, их надо расширять, и мы их будем расширять", - приводятся слова Голиковой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, госдума рф, общество

Голикова рассказала о программах реабилитации для переболевших COVID-19

14:57 11.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Программ реабилитации после COVID-19, вероятно, недостаточно, их будут расширять, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.
"Что касается реабилитации. У министерства здравоохранения есть специальные программы, которые направлены на реабилитацию переболевших новой коронавирусной инфекцией. Такие программы сейчас по разным направлениям идут. Наверное, их недостаточно. Наверное, их надо расширять, и мы их будем расширять", - приводятся слова Голиковой.
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