https://ria.ru/20201111/reabilitatsiya-1584115361.html
Голикова рассказала о программах реабилитации для переболевших COVID-19
Голикова рассказала о программах реабилитации для переболевших COVID-19
Программ реабилитации после COVID-19, вероятно, недостаточно, их будут расширять, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:57
2020-11-11T14:57
2020-11-11T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Программ реабилитации после COVID-19, вероятно, недостаточно, их будут расширять, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы."Что касается реабилитации. У министерства здравоохранения есть специальные программы, которые направлены на реабилитацию переболевших новой коронавирусной инфекцией. Такие программы сейчас по разным направлениям идут. Наверное, их недостаточно. Наверное, их надо расширять, и мы их будем расширять", - приводятся слова Голиковой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/zdorove-1583898599.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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