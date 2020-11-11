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СМИ узнали, что у хоррора "Тихое место" будет продолжение

СМИ узнали, что у хоррора "Тихое место" будет продолжение

СМИ узнали, студия Paramount Pictures поручила режиссеру Джеффу Николсу написать сценарий и снять третью часть фильма ужасов "Тихое место", основанного на... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:21

2020-11-11T03:21

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, студия Paramount Pictures поручила режиссеру Джеффу Николсу написать сценарий и снять третью часть фильма ужасов "Тихое место", основанного на оригинальной идее Джона Краскински, сообщает Deadline. Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете. Но ожидается, что сиквел не будет прямым продолжением двух предыдущих частей, а скорее расширит мир, представленный в них. В первом фильме действие разворачивается во времена постапокалипсиса, когда кровожадные монстры почти истребили все человечество. Главные герои — пара фермеров и их дети пытаются выжить в новых реалиях.По информации издания, на студии уже назначили дату выхода "Тихого места 3". Премьера запланирована на 2022 год. Вторую часть зрители тоже еще не видели. Из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на 2021 год. Главные роли в "Тихом месте 2" исполнили Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Окиериете Онаодован и другие.

https://ria.ru/20201106/his-house-1583208478.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , фильмы, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры