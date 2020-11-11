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СМИ узнали, что у хоррора "Тихое место" будет продолжение
СМИ узнали, что у хоррора "Тихое место" будет продолжение
СМИ узнали, студия Paramount Pictures поручила режиссеру Джеффу Николсу написать сценарий и снять третью часть фильма ужасов "Тихое место", основанного на... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:21
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, студия Paramount Pictures поручила режиссеру Джеффу Николсу написать сценарий и снять третью часть фильма ужасов "Тихое место", основанного на оригинальной идее Джона Краскински, сообщает Deadline. Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете. Но ожидается, что сиквел не будет прямым продолжением двух предыдущих частей, а скорее расширит мир, представленный в них. В первом фильме действие разворачивается во времена постапокалипсиса, когда кровожадные монстры почти истребили все человечество. Главные герои — пара фермеров и их дети пытаются выжить в новых реалиях.По информации издания, на студии уже назначили дату выхода "Тихого места 3". Премьера запланирована на 2022 год. Вторую часть зрители тоже еще не видели. Из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на 2021 год. Главные роли в "Тихом месте 2" исполнили Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Окиериете Онаодован и другие.
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что посмотреть , фильмы, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры

СМИ узнали, что у хоррора "Тихое место" будет продолжение

03:21 11.11.2020 (обновлено: 03:22 11.11.2020)
 
© Paramount Pictures (2020)Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Paramount Pictures (2020)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, студия Paramount Pictures поручила режиссеру Джеффу Николсу написать сценарий и снять третью часть фильма ужасов "Тихое место", основанного на оригинальной идее Джона Краскински, сообщает Deadline.
Детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете. Но ожидается, что сиквел не будет прямым продолжением двух предыдущих частей, а скорее расширит мир, представленный в них.
В первом фильме действие разворачивается во времена постапокалипсиса, когда кровожадные монстры почти истребили все человечество. Главные герои — пара фермеров и их дети пытаются выжить в новых реалиях.
По информации издания, на студии уже назначили дату выхода "Тихого места 3". Премьера запланирована на 2022 год. Вторую часть зрители тоже еще не видели. Из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на 2021 год.
Главные роли в "Тихом месте 2" исполнили Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Окиериете Онаодован и другие.
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