https://ria.ru/20201111/prozvische-1584176621.html

Женщина узнала о жестоком прозвище от мужа и решила развестись

Женщина узнала о жестоком прозвище от мужа и решила развестись

Пользовательница сайта Reddit поделилась историей о том, как случайно узнала о жестоком прозвище, которым ее наделил муж в разговорах с друзьями. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:15

2020-11-11T19:15

2020-11-11T19:15

reddit

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пользовательница сайта Reddit поделилась историей о том, как случайно узнала о жестоком прозвище, которым ее наделил муж в разговорах с друзьями.Женщина рассказала, как однажды ей пришлось воспользоваться телефоном мужа, из-за чего она случайно увидела сообщение от его друзей: "У вас с СС не поменялись планы на хеллоуин?" Когда она спросила у супруга, что это значит, он разволновался и отказался отвечать. Потом мужчина заявил, что это сокращение расшифровывается как "супер секси". Но жена сочла это неубедительным.Через некоторое время ей написала знакомая мужа. Она показала его сообщение в общем чате, где он просит своих друзей больше не пользоваться этим прозвищем. Написанное сопровождалось смеющимися смайликами, из чего женщина сделала вывод, что ее супруг считает ситуацию веселой. "Она только что это увидела, мне конец, ахаха, больше не используйте это, а то меня выселят в конуру", - написал он.Его знакомая также разъяснила, что это сокращение означает "сиськи-сосиски"."Это то, что имеет в виду мой муж и его друзья с интеллектом двенадцатилетних, когда говорят обо мне. Я даже не понимаю, как и почему это началось. Я не могу даже представить ход мыслей своего мужа, который решил детально описать мою грудь своим друзьям", - рассказала женщина.Она удивилась, кому могло показаться смешным такое прозвище, и призналась, что никогда в жизни не чувствовала себя настолько униженной. Она добавила, что муж перед ней извинился, но судя по всему так и начал воспринимать ситуацию серьезно."Я не знаю, что мне делать. Мы спим в разных комнатах, потому что мне невыносимо быть рядом с ним. Я больше не хочу, чтоб он видел меня голой", - рассказала женщина. Пользовательница добавила, что всегда восхищалась мужем и не может поверить, что он так низко себя с ней повел. По ее словам, теперь ей всегда будет казаться, что супруг говорит гадкие вещи о ней всем подряд. В итоге женщина приняла решение развестись.

https://ria.ru/20190806/1557230650.html

https://ria.ru/20181202/1536984935.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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