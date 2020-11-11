https://ria.ru/20201111/poklonskaya-1584188854.html

Поклонская допустила возвращение на должность прокурора Крыма

Поклонская допустила возвращение на должность прокурора Крыма

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что если партия не включит ее в список на выборах в Госдуму в 2021 году, то она вернется в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T21:03

2020-11-11T21:03

2020-11-11T21:03

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

республика крым

политика

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что если партия не включит ее в список на выборах в Госдуму в 2021 году, то она вернется в прокуратуру."Сейчас я нахожусь в командировке в Думе, я должна написать рапорт на восстановление меня в должности прокурора Крыма… Поэтому я не знаю, какое примет решение "Единая Россия"…Я жду их решения, если они меня включают, предлагают, я иду. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокуратуру", - сказала Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что по закону, если место прокурора Крыма будет занято, то ей должны предложить равнозначную должность или переназначить действующего прокурора."Но все эти решения принимает президент России. Какое бы решение он ни принял, я любое его решение буду выполнять", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20201027/poklonskaya-1581751907.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, единая россия, республика крым, политика