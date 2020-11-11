Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/pokhudenie-1584053675.html
Ученые опровергли популярный миф о похудении
Ученые опровергли популярный миф о похудении
Ученые опровергли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня влияет на потерю веса, сообщает Insider со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:50
2020-11-11T15:52
похудение
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/83695/75/836957522_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_64eed8213eb07f39f9cbea07c0d73cf2.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые опровергли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня влияет на потерю веса, сообщает Insider со ссылкой на данные Американской кардиологической ассоциации.Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за пищевым поведением и показателями здоровья 41 добровольца с избыточным весом в течение 12 недель.Участники в одной группе ограничивали прием пищи определенными часами дня, употребляя 80 процентов ежедневной нормы калорий до 13:00. Во второй группе ели в обычное время, потребляя половину ежедневной нормы энергии после 17:00.Отмечается, что все участники получали одну и ту же здоровую пищу. Вес и артериальное давление измеряли четыре раза.В результате выяснилось, что люди в обеих группах теряли вес примерно одинаково. То же самое касалось и динамики давления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/ozhirenie-1581996332.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/83695/75/836957522_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_80fc1028f60dfcf16d46e4125a5a3be8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
похудение, здоровье - общество, сша

Ученые опровергли популярный миф о похудении

10:50 11.11.2020 (обновлено: 15:52 11.11.2020)
 
© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Fotolia / zaretskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые опровергли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня влияет на потерю веса, сообщает Insider со ссылкой на данные Американской кардиологической ассоциации.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за пищевым поведением и показателями здоровья 41 добровольца с избыточным весом в течение 12 недель.
Участники в одной группе ограничивали прием пищи определенными часами дня, употребляя 80 процентов ежедневной нормы калорий до 13:00. Во второй группе ели в обычное время, потребляя половину ежедневной нормы энергии после 17:00.
Отмечается, что все участники получали одну и ту же здоровую пищу. Вес и артериальное давление измеряли четыре раза.
В результате выяснилось, что люди в обеих группах теряли вес примерно одинаково. То же самое касалось и динамики давления.
Почему я не худею? Врач рассказал о роли гормонов при ожирении - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 09:00Сказано в эфире
Почему я не худею? Врач рассказал о роли гормонов при ожирении"Ничего не могу поделать – это все гормоны!" – подчас именно так объясняют проблему лишнего веса для себя и окружающих люди с ожирением. И действительно, работа желез внутренней секреции оказывает сильное влияние на весь организм. Но насколько набор массы тела и невозможность избавиться от лишних килограммов зависят от гормонального фона?
 
похудениеЗдоровье - ОбществоСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния