Ученые опровергли популярный миф о похудении
10:50 11.11.2020 (обновлено: 15:52 11.11.2020)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые опровергли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня влияет на потерю веса, сообщает Insider со ссылкой на данные Американской кардиологической ассоциации.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за пищевым поведением и показателями здоровья 41 добровольца с избыточным весом в течение 12 недель.
Участники в одной группе ограничивали прием пищи определенными часами дня, употребляя 80 процентов ежедневной нормы калорий до 13:00. Во второй группе ели в обычное время, потребляя половину ежедневной нормы энергии после 17:00.
Отмечается, что все участники получали одну и ту же здоровую пищу. Вес и артериальное давление измеряли четыре раза.
В результате выяснилось, что люди в обеих группах теряли вес примерно одинаково. То же самое касалось и динамики давления.
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