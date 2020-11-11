https://ria.ru/20201111/pokhudenie-1584053675.html

Ученые опровергли популярный миф о похудении

Ученые опровергли популярный миф о похудении

Ученые опровергли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня влияет на потерю веса, сообщает Insider со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:50

2020-11-11T10:50

2020-11-11T15:52

похудение

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые опровергли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня влияет на потерю веса, сообщает Insider со ссылкой на данные Американской кардиологической ассоциации.Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за пищевым поведением и показателями здоровья 41 добровольца с избыточным весом в течение 12 недель.Участники в одной группе ограничивали прием пищи определенными часами дня, употребляя 80 процентов ежедневной нормы калорий до 13:00. Во второй группе ели в обычное время, потребляя половину ежедневной нормы энергии после 17:00.Отмечается, что все участники получали одну и ту же здоровую пищу. Вес и артериальное давление измеряли четыре раза.В результате выяснилось, что люди в обеих группах теряли вес примерно одинаково. То же самое касалось и динамики давления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/ozhirenie-1581996332.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, здоровье - общество, сша