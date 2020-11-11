https://ria.ru/20201111/pokhorony-1584081958.html

Разведчика Юрия Шевченко похоронили в Москве

Разведчика Юрия Шевченко похоронили в Москве

Выдающегося отечественного разведчика-нелегала, Героя России Юрия Шевченко, добывавшего информацию, исключительно важную для обеспечения безопасности и... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:54

2020-11-11T12:54

2020-11-11T12:55

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

юрий шевченко

сергей нарышкин

сергей иванов (политик)

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выдающегося отечественного разведчика-нелегала, Героя России Юрия Шевченко, добывавшего информацию, исключительно важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и РФ, похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.Полковник СВР России в отставке Юрий Шевченко скончался в минувшую пятницу на 82-м году жизни."В церемонии прощания приняло участие руководство СВР во главе с директором Службы внешней разведки Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным", - сказал Иванов. По его словам, Нарышкин, выступая на траурной церемонии, подчеркнул неоценимый вклад Шевченко в дело обеспечения безопасности нашей страны."Сергей Евгеньевич напомнил, что заслуги Юрия Анатольевича были высоко оценены Родиной. А совсем недавно на территории штаб-квартиры СВР открылся памятник российским разведчикам, на котором есть и бронзовый барельеф с изображением Героя России Юрия Шевченко", - добавил Иванов. Нарышкин отметил и замечательные личные качества Шевченко, сообщил руководитель пресс-бюро СВР.Ранее глубокие соболезнования близким Шевченко выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал Шевченко человеком исключительной смелости и высоких моральных качеств, настоящим офицером и патриотом. Посвятив себя защите интересов Отечества, Юрий Шевченко прошел большой профессиональный путь, не раз проявлял стойкость и хладнокровие, добивался успеха в сложнейшей оперативной работе, а потом подавал молодому поколению сотрудников органов государственной безопасности пример ответственного и преданного служения Родине, отметил президент.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко родился 28 июня 1939 года, в 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "Архитектор". В годы учебы был последним сталинским и первым ленинским стипендиатом.Шевченко готовился стать профессиональным архитектором, но его пригласили в разведку. В 1965 году он окончил основной двухгодичный факультет Школы №101 КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки имени Андропова). С 1965 года проходил подготовку "для работы в особых условиях", то есть в качестве разведчика-нелегала.Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic".В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведывательной деятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. В 2010 году он в звании полковник был уволен с воинской службы в отставку. Активно передавал свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам.Достигнутые им высокие результаты в работе были отмечены государственными и ведомственными наградами: награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками. Лауреат почетного звания "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации".Закрытым указом президента РФ в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20201106/shevchenko-1583360365.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юрий шевченко, сергей нарышкин, сергей иванов (политик), москва, общество