https://ria.ru/20201111/podmoskove-1584163306.html

Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:02

2020-11-11T18:02

2020-11-11T18:02

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы видим, что маска работает реально (в борьбе с коронавирусом). У нас очень активное сообщение в общественном транспорте, очевидно, что там не должны появляться люди, которые задерживаются на койке", - сказал Воробьёв на форуме "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20201111/podmoskove-1584135862.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)