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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201111/podmoskove-1584163306.html
Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:02
2020-11-11T18:02
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы видим, что маска работает реально (в борьбе с коронавирусом). У нас очень активное сообщение в общественном транспорте, очевидно, что там не должны появляться люди, которые задерживаются на койке", - сказал Воробьёв на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье

18:02 11.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры в защитных масках на железнодорожной станции в Новосибирске
Пассажиры в защитных масках на железнодорожной станции в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы видим, что маска работает реально (в борьбе с коронавирусом). У нас очень активное сообщение в общественном транспорте, очевидно, что там не должны появляться люди, которые задерживаются на койке", - сказал Воробьёв на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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