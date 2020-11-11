https://ria.ru/20201111/podmoskove-1584163306.html
Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Масочный режим эффективно работает в борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:02
2020-11-11T18:02
2020-11-11T18:02
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Масочный режим эффективен в борьбе с коронавирусом в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы видим, что маска работает реально (в борьбе с коронавирусом). У нас очень активное сообщение в общественном транспорте, очевидно, что там не должны появляться люди, которые задерживаются на койке", - сказал Воробьёв на форуме "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20201111/podmoskove-1584135862.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)