https://ria.ru/20201111/podderzhka-1584135613.html

Власти Москвы выделят на поддержку промышленности около 2 млрд рублей

Власти Москвы выделят на поддержку промышленности около 2 млрд рублей

Московские власти выделят на поддержку промышленности в 2021 году порядка 2 миллиардов рублей, все льготы для промышленности в столице окупаются, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:08

2020-11-11T16:08

2020-11-11T16:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московские власти выделят на поддержку промышленности в 2021 году порядка 2 миллиардов рублей, все льготы для промышленности в столице окупаются, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров."Что касается 2021 года, то поддержка промышленности составит порядка 2 миллиардов рублей. Это касается субсидий, займов от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, поддержки экспорта московских производственных компаний. Мне хотелось бы отметить, что все те льготы, которые сегодня получает московская промышленность, они окупаются. На 1 рубль поддержки приходится 3 рубля частных инвестиций", — сказал Прохоров.Он также добавил, что власти города поддерживают экспорт "хотя бы из экономических соображений", так как за первые восемь месяцев 2020 года столица отправила за рубеж продукцию на 21,52 миллиарда долларов в 168 стран. Рост объема экспорта составил порядка 27,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.По его словам, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП растет, также за 9 месяцев 2020 года платежи в бюджет выросли на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года."Доля отрасли в доходах города увеличилась с 6,5% до 7,2%. Положительную динамику показывают поступления по налогу на прибыль промышленных организаций. За девять месяцев 2020 года они выросли на 8,5 миллиарда рублей, или на 17,1% по сравнению с январем - сентябрем 2019 года. Обрабатывающая промышленность Москвы стала лидером по темпам роста поступлений по налогу на прибыль организаций среди всех отраслей экономики города", — сказал Прохоров.Он добавил, что инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности Москвы за первые 6 месяцев 2020 года составили 42 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201111/subsidii-1584133463.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва, экономика