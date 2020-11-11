Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201111/podderzhka-1584135613.html
Власти Москвы выделят на поддержку промышленности около 2 млрд рублей
Власти Москвы выделят на поддержку промышленности около 2 млрд рублей
Московские власти выделят на поддержку промышленности в 2021 году порядка 2 миллиардов рублей, все льготы для промышленности в столице окупаются, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:08
2020-11-11T16:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9b4157519735902b4c58ac858440624f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московские власти выделят на поддержку промышленности в 2021 году порядка 2 миллиардов рублей, все льготы для промышленности в столице окупаются, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров."Что касается 2021 года, то поддержка промышленности составит порядка 2 миллиардов рублей. Это касается субсидий, займов от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, поддержки экспорта московских производственных компаний. Мне хотелось бы отметить, что все те льготы, которые сегодня получает московская промышленность, они окупаются. На 1 рубль поддержки приходится 3 рубля частных инвестиций", — сказал Прохоров.Он также добавил, что власти города поддерживают экспорт "хотя бы из экономических соображений", так как за первые восемь месяцев 2020 года столица отправила за рубеж продукцию на 21,52 миллиарда долларов в 168 стран. Рост объема экспорта составил порядка 27,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.По его словам, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП растет, также за 9 месяцев 2020 года платежи в бюджет выросли на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года."Доля отрасли в доходах города увеличилась с 6,5% до 7,2%. Положительную динамику показывают поступления по налогу на прибыль промышленных организаций. За девять месяцев 2020 года они выросли на 8,5 миллиарда рублей, или на 17,1% по сравнению с январем - сентябрем 2019 года. Обрабатывающая промышленность Москвы стала лидером по темпам роста поступлений по налогу на прибыль организаций среди всех отраслей экономики города", — сказал Прохоров.Он добавил, что инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности Москвы за первые 6 месяцев 2020 года составили 42 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201111/subsidii-1584133463.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6319fb4979a9c86454113b2c5eee4ae6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров, москва, экономика

Власти Москвы выделят на поддержку промышленности около 2 млрд рублей

16:08 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московские власти выделят на поддержку промышленности в 2021 году порядка 2 миллиардов рублей, все льготы для промышленности в столице окупаются, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
"Что касается 2021 года, то поддержка промышленности составит порядка 2 миллиардов рублей. Это касается субсидий, займов от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, поддержки экспорта московских производственных компаний. Мне хотелось бы отметить, что все те льготы, которые сегодня получает московская промышленность, они окупаются. На 1 рубль поддержки приходится 3 рубля частных инвестиций", — сказал Прохоров.
Он также добавил, что власти города поддерживают экспорт "хотя бы из экономических соображений", так как за первые восемь месяцев 2020 года столица отправила за рубеж продукцию на 21,52 миллиарда долларов в 168 стран. Рост объема экспорта составил порядка 27,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
По его словам, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП растет, также за 9 месяцев 2020 года платежи в бюджет выросли на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
16:03Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские промпредприятия получили субсидии от города на 2,6 млрд рублей
"Доля отрасли в доходах города увеличилась с 6,5% до 7,2%. Положительную динамику показывают поступления по налогу на прибыль промышленных организаций. За девять месяцев 2020 года они выросли на 8,5 миллиарда рублей, или на 17,1% по сравнению с январем - сентябрем 2019 года. Обрабатывающая промышленность Москвы стала лидером по темпам роста поступлений по налогу на прибыль организаций среди всех отраслей экономики города", — сказал Прохоров.
Он добавил, что инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности Москвы за первые 6 месяцев 2020 года составили 42 миллиарда рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния