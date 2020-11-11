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В центре Москвы завершили ремонт набережной рядом с памятником Петру I
В центре Москвы завершили ремонт набережной рядом с памятником Петру I
Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершены, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:24
2020-11-11T07:24
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершены, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в ходе ремонта рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной."Обновили и гранитную облицовку - камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году сотрудники ГБУ "Гормост" провели текущий ремонт Софийской, Раушской, Бережковской, Космодамианской, Островской и Шлюзовой набережных.
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москва, общество

В центре Москвы завершили ремонт набережной рядом с памятником Петру I

07:24 11.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершены, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт набережной возле памятника Петру I. В рамках работ мы привели в порядок участок общей площадью более 3 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в ходе ремонта рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной.
"Обновили и гранитную облицовку - камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году сотрудники ГБУ "Гормост" провели текущий ремонт Софийской, Раушской, Бережковской, Космодамианской, Островской и Шлюзовой набережных.
Памятни Петру I - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 09:03
Беглова просят рассмотреть запрос о демонтаже памятника Петру I
 
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