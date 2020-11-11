https://ria.ru/20201111/pamyatnik-1584031285.html

В центре Москвы завершили ремонт набережной рядом с памятником Петру I

В центре Москвы завершили ремонт набережной рядом с памятником Петру I

Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершены, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:24

2020-11-11T07:24

2020-11-11T07:24

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершены, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в ходе ремонта рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной."Обновили и гранитную облицовку - камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году сотрудники ГБУ "Гормост" провели текущий ремонт Софийской, Раушской, Бережковской, Космодамианской, Островской и Шлюзовой набережных.

https://realty.ria.ru/20201102/pamyatnik-1582592317.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество