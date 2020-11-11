https://ria.ru/20201111/ovcharenko-1584095923.html

В галерее OVCHARENKO открылась первая юбилейная выставка

В галерее OVCHARENKO открылась первая юбилейная выставка

В галерее OVCHARENKO открылась первая юбилейная выставка "Искусство из первых рук. Взгляд коллекционера: сверху вниз" в честь 30-летия, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:25

2020-11-11T15:25

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В галерее OVCHARENKO открылась первая юбилейная выставка "Искусство из первых рук. Взгляд коллекционера: сверху вниз" в честь 30-летия, сообщили в пресс-службе. В экспозиции — картины, фотографии, коллажи и скульптура из архива галереи, есть информация о проведенных 350 выставках. Среди знаковых работ — коллаж Олега Кулика "Красная площадь" из серии "Русское" (1999), живописная фантазия Олега Голосия "Вечером летим"(1992), работа Семена Файбисовича "На добрую память" из цикла "На пляже" (1987), абстрактная живопись Виктора Алимпиева "Борозда 3" и работы участников арт-группы Север 7. На выставке представлены художники: Виктор Алимпиев, Николай Бахарев, Сергей Братков, Александр Бродский, Стас Волязловский, Олег Голосий, Дмитрий Гутов, Сергей Зарва, Константин Звездочетов, Франциско Инфантэ, Жанна Кадырова, Алексей Каллима, Владимир Кожухарь, Егор Кошелев и другие.OVCHARENKO (до сентября 2018 года — Regina Gallery) — одна из первых частных галерей современного искусства в Москве, основанная в 1990 году Владимиром Овчаренко. C середины 90-х годов — постоянный участник международных ярмарок, в том числе ART BASEL и FRIEZE. OVCHARENKO постоянно сотрудничает музеями России и Европы, работы художников находятся в MoMa (Нью-Йорк), Тейт Модерн (Лондон), Центре Помпиду (Париж).

https://ria.ru/20200905/vladey-1576812139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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