https://ria.ru/20201111/oruzhie-1584188722.html

Генерал объяснил создание нового пункта управления ядерными силами

Генерал объяснил создание нового пункта управления ядерными силами

Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе с НСН, для... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T21:03

2020-11-11T21:03

2020-11-11T21:03

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154768/23/1547682378_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_c773adff465d056bb8c00d5fc6882b58.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе с НСН, для чего создан новый пункт управления ядерными силами.Он отметил, что требования к современным командным пунктам постоянно меняются. Сейчас выигрывает тот, кто оперативнее получает информацию и быстрее сможет дать приказ.Бижев добавил, что ядерная триада требует надежного и быстрого управления, поэтому и был создан новый командный пункт.Кроме того, российское командование будет заранее знать о подготовке вероятного противника к нанесению ядерного удара."Потому что разведка есть оптическая, радиолокационная, орбитальная, это все замыкается на систему управления", — уточнил специалист.Генерал заверил, что в мире нет страны, которая может начать ядерную войну незаметно. Как только запускается ракетный двигатель, по факелу и температуре окружающей среды будут определены намерения противника, а информация об этом — сразу же донесена до руководства России.

https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность