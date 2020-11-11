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Генерал объяснил создание нового пункта управления ядерными силами
Генерал объяснил создание нового пункта управления ядерными силами
Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе с НСН, для... РИА Новости, 11.11.2020
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россия
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе с НСН, для чего создан новый пункт управления ядерными силами.Он отметил, что требования к современным командным пунктам постоянно меняются. Сейчас выигрывает тот, кто оперативнее получает информацию и быстрее сможет дать приказ.Бижев добавил, что ядерная триада требует надежного и быстрого управления, поэтому и был создан новый командный пункт.Кроме того, российское командование будет заранее знать о подготовке вероятного противника к нанесению ядерного удара."Потому что разведка есть оптическая, радиолокационная, орбитальная, это все замыкается на систему управления", — уточнил специалист.Генерал заверил, что в мире нет страны, которая может начать ядерную войну незаметно. Как только запускается ракетный двигатель, по факелу и температуре окружающей среды будут определены намерения противника, а информация об этом — сразу же донесена до руководства России.
https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html
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россия, безопасность

Генерал объяснил создание нового пункта управления ядерными силами

21:03 11.11.2020
 
© Фото : United States government work/ Lt. Col. Andy WulfestiegЭксплуатационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг, штат Калифорния. 26 сентября 2013
Эксплуатационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг, штат Калифорния. 26 сентября 2013 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : United States government work/ Lt. Col. Andy Wulfestieg
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе с НСН, для чего создан новый пункт управления ядерными силами.
Он отметил, что требования к современным командным пунктам постоянно меняются. Сейчас выигрывает тот, кто оперативнее получает информацию и быстрее сможет дать приказ.

"Кто раньше среагирует, тот и побеждает", — пояснил генерал.

Бижев добавил, что ядерная триада требует надежного и быстрого управления, поэтому и был создан новый командный пункт.
Кроме того, российское командование будет заранее знать о подготовке вероятного противника к нанесению ядерного удара.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
14:48
Путин призвал развивать систему управления ядерными силами
"Потому что разведка есть оптическая, радиолокационная, орбитальная, это все замыкается на систему управления", — уточнил специалист.
Генерал заверил, что в мире нет страны, которая может начать ядерную войну незаметно. Как только запускается ракетный двигатель, по факелу и температуре окружающей среды будут определены намерения противника, а информация об этом — сразу же донесена до руководства России.
 
РоссияБезопасность
 
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