https://ria.ru/20201111/orenburzhe-1584086762.html

Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС

Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС

О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:11

2020-11-11T13:11

2020-11-11T13:11

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер. В качестве примера глава региона привел ГРС-3 , от которой в регионе зависит газоснабжение сразу нескольких пригородных поселков, а это школы, многоквартирные дома, социальные объекты и храм. Мощность этой станции ограничена объемом в 40 тысяч кубических метров газа в час при проектной производительности в 80 тысяч кубометров. "Диаметр трубы позволяет увеличить поток, для этого нужно принять соответствующее решение", - сообщил губернатор. На совещании глава региона затронул вопросы загрузки оренбургского газоперерабатывающего завода, реализацию программы развития рынка газомоторного топлива."Реализация проектов по сбору попутного и природного газа и внедрение энергоэффективных технологий – приоритетные направления работы газохимического комплекса", - отметил Паслер.По данным пресс-службы, по итогам совещания зампред ПАО "Газпром" поручил провести реконструкцию и техническое перевооружение проблемных газораспределительных станций в рамках программы газоснабжения и газификации. В их числе – ГРС в районе Соль-Илецка, сел Каменноозерное, Платовка, Лабазы, городов Орск и Сорочинск.

https://ria.ru/20201014/platok-1579796956.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер