https://ria.ru/20201111/orenburzhe-1584086762.html
Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС
Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС
О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:11
2020-11-11T13:11
2020-11-11T13:11
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер. В качестве примера глава региона привел ГРС-3 , от которой в регионе зависит газоснабжение сразу нескольких пригородных поселков, а это школы, многоквартирные дома, социальные объекты и храм. Мощность этой станции ограничена объемом в 40 тысяч кубических метров газа в час при проектной производительности в 80 тысяч кубометров. "Диаметр трубы позволяет увеличить поток, для этого нужно принять соответствующее решение", - сообщил губернатор. На совещании глава региона затронул вопросы загрузки оренбургского газоперерабатывающего завода, реализацию программы развития рынка газомоторного топлива."Реализация проектов по сбору попутного и природного газа и внедрение энергоэффективных технологий – приоритетные направления работы газохимического комплекса", - отметил Паслер.По данным пресс-службы, по итогам совещания зампред ПАО "Газпром" поручил провести реконструкцию и техническое перевооружение проблемных газораспределительных станций в рамках программы газоснабжения и газификации. В их числе – ГРС в районе Соль-Илецка, сел Каменноозерное, Платовка, Лабазы, городов Орск и Сорочинск.
https://ria.ru/20201014/platok-1579796956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости
. О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер
.
"Дефицит пропускной способности газотранспортной системы ПАО "Газпром" вынуждает местного оператора отказывать новым потребителям газа в подключении к сетям, это затрагивает интересы как бизнеса, так и населения. В Оренбуржье необходимо увеличить пропускную способность газораспределительных сетей", - сказал Паслер журналистам по итогам совещания с руководством ПАО "Газпром".
В качестве примера глава региона привел ГРС-3 , от которой в регионе зависит газоснабжение сразу нескольких пригородных поселков, а это школы, многоквартирные дома, социальные объекты и храм. Мощность этой станции ограничена объемом в 40 тысяч кубических метров газа в час при проектной производительности в 80 тысяч кубометров.
"Диаметр трубы позволяет увеличить поток, для этого нужно принять соответствующее решение", - сообщил губернатор.
На совещании глава региона затронул вопросы загрузки оренбургского газоперерабатывающего завода, реализацию программы развития рынка газомоторного топлива.
"Реализация проектов по сбору попутного и природного газа и внедрение энергоэффективных технологий – приоритетные направления работы газохимического комплекса", - отметил Паслер.
По данным пресс-службы, по итогам совещания зампред ПАО "Газпром" поручил провести реконструкцию и техническое перевооружение проблемных газораспределительных станций в рамках программы газоснабжения и газификации.
В их числе – ГРС в районе Соль-Илецка, сел Каменноозерное, Платовка, Лабазы, городов Орск и Сорочинск.