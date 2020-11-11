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Оренбургская область
Оренбургская область
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Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС
Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС
О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:11
2020-11-11T13:11
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер. В качестве примера глава региона привел ГРС-3 , от которой в регионе зависит газоснабжение сразу нескольких пригородных поселков, а это школы, многоквартирные дома, социальные объекты и храм. Мощность этой станции ограничена объемом в 40 тысяч кубических метров газа в час при проектной производительности в 80 тысяч кубометров. "Диаметр трубы позволяет увеличить поток, для этого нужно принять соответствующее решение", - сообщил губернатор. На совещании глава региона затронул вопросы загрузки оренбургского газоперерабатывающего завода, реализацию программы развития рынка газомоторного топлива."Реализация проектов по сбору попутного и природного газа и внедрение энергоэффективных технологий – приоритетные направления работы газохимического комплекса", - отметил Паслер.По данным пресс-службы, по итогам совещания зампред ПАО "Газпром" поручил провести реконструкцию и техническое перевооружение проблемных газораспределительных станций в рамках программы газоснабжения и газификации. В их числе – ГРС в районе Соль-Илецка, сел Каменноозерное, Платовка, Лабазы, городов Орск и Сорочинск.
https://ria.ru/20201014/platok-1579796956.html
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денис паслер

Паслер: в Оренбуржье надо увеличить пропускную способность ГРС

13:11 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. О необходимости увеличить пропускную способность газораспределительных сетей в Оренбургской области, заявил губернатор области Денис Паслер.
"Дефицит пропускной способности газотранспортной системы ПАО "Газпром" вынуждает местного оператора отказывать новым потребителям газа в подключении к сетям, это затрагивает интересы как бизнеса, так и населения. В Оренбуржье необходимо увеличить пропускную способность газораспределительных сетей", - сказал Паслер журналистам по итогам совещания с руководством ПАО "Газпром".
В качестве примера глава региона привел ГРС-3 , от которой в регионе зависит газоснабжение сразу нескольких пригородных поселков, а это школы, многоквартирные дома, социальные объекты и храм. Мощность этой станции ограничена объемом в 40 тысяч кубических метров газа в час при проектной производительности в 80 тысяч кубометров.
"Диаметр трубы позволяет увеличить поток, для этого нужно принять соответствующее решение", - сообщил губернатор.
На совещании глава региона затронул вопросы загрузки оренбургского газоперерабатывающего завода, реализацию программы развития рынка газомоторного топлива.
Паслер: Оренбургский платок покорил новую высоту - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 16:14Оренбургская область
Паслер: оренбургский платок покорил новую высоту
"Реализация проектов по сбору попутного и природного газа и внедрение энергоэффективных технологий – приоритетные направления работы газохимического комплекса", - отметил Паслер.
По данным пресс-службы, по итогам совещания зампред ПАО "Газпром" поручил провести реконструкцию и техническое перевооружение проблемных газораспределительных станций в рамках программы газоснабжения и газификации.
В их числе – ГРС в районе Соль-Илецка, сел Каменноозерное, Платовка, Лабазы, городов Орск и Сорочинск.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
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