https://ria.ru/20201111/optimizatsiya-1587750033.html

Губернатор: оптимизация самарской медицины усложнила работу в пандемию

Губернатор: оптимизация самарской медицины усложнила работу в пандемию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что региону было бы легче работать в период пандемии коронавируса, если бы не оптимизация системы... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:05

2020-11-11T17:05

2020-12-04T20:05

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

сызрань

тольятти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:114:2851:1718_1400x0_80_0_0_9d6c084347ad1721135c615dd02ff177.jpg

САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что региону было бы легче работать в период пандемии коронавируса, если бы не оптимизация системы здравоохранения, проведенная в области в 2012-2018 годах."Нам пришлось бы гораздо легче, если бы в период с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращен на 5114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 — со 162 до 118. Теперь нам приходится исправлять вот такие последствия оптимизации здравоохранения", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.В то же время, по данным областных властей, в последние два года в Самарской области ведется модернизация системы здравоохранения, благодаря чему больным в период пандемии оказывается вся необходимая помощь. "К примеру, только в этом году начали работу детская и взрослая поликлиники в Тольятти, готовится к вводу поликлиника в Сызрани, в селах и малых городах создано 32 ФАПа и 3 офиса врачей общей практики, а в Самаре открывается новый корпус противотуберкулезного диспансера. Ведется оснащение учреждений "тяжелым" медицинским оборудованием", - сказано в релизе.Кроме того, по данным правительства региона, ведется работа по доукомплектованию медицинского персонала: за текущий год в регионе привлекли около двух тысяч медработников, вводятся в эксплуатацию дополнительные томографы, увеличивается количество бригад скорой помощи, идет наращивание специализированного коечного фонда. В результате, по информации областных властей, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области на 100 тысяч населения практически вдвое ниже среднероссийского.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 18 033 случая заражения коронавирусом, 15 912 человек выздоровел, 336 скончались.

https://ria.ru/20200526/1572015390.html

самарская область

сызрань

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, сызрань, тольятти