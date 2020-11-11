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Губернатор: оптимизация самарской медицины усложнила работу в пандемию
Губернатор: оптимизация самарской медицины усложнила работу в пандемию
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что региону было бы легче работать в период пандемии коронавируса, если бы не оптимизация системы... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:05
2020-12-04T20:05
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
сызрань
тольятти
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САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что региону было бы легче работать в период пандемии коронавируса, если бы не оптимизация системы здравоохранения, проведенная в области в 2012-2018 годах."Нам пришлось бы гораздо легче, если бы в период с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращен на 5114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 — со 162 до 118. Теперь нам приходится исправлять вот такие последствия оптимизации здравоохранения", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.В то же время, по данным областных властей, в последние два года в Самарской области ведется модернизация системы здравоохранения, благодаря чему больным в период пандемии оказывается вся необходимая помощь. "К примеру, только в этом году начали работу детская и взрослая поликлиники в Тольятти, готовится к вводу поликлиника в Сызрани, в селах и малых городах создано 32 ФАПа и 3 офиса врачей общей практики, а в Самаре открывается новый корпус противотуберкулезного диспансера. Ведется оснащение учреждений "тяжелым" медицинским оборудованием", - сказано в релизе.Кроме того, по данным правительства региона, ведется работа по доукомплектованию медицинского персонала: за текущий год в регионе привлекли около двух тысяч медработников, вводятся в эксплуатацию дополнительные томографы, увеличивается количество бригад скорой помощи, идет наращивание специализированного коечного фонда. В результате, по информации областных властей, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области на 100 тысяч населения практически вдвое ниже среднероссийского.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 18 033 случая заражения коронавирусом, 15 912 человек выздоровел, 336 скончались.
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самарская область
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здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, сызрань, тольятти

Губернатор: оптимизация самарской медицины усложнила работу в пандемию

17:05 11.11.2020 (обновлено: 20:05 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что региону было бы легче работать в период пандемии коронавируса, если бы не оптимизация системы здравоохранения, проведенная в области в 2012-2018 годах.
"Нам пришлось бы гораздо легче, если бы в период с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращен на 5114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 — со 162 до 118. Теперь нам приходится исправлять вот такие последствия оптимизации здравоохранения", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
В то же время, по данным областных властей, в последние два года в Самарской области ведется модернизация системы здравоохранения, благодаря чему больным в период пандемии оказывается вся необходимая помощь. "К примеру, только в этом году начали работу детская и взрослая поликлиники в Тольятти, готовится к вводу поликлиника в Сызрани, в селах и малых городах создано 32 ФАПа и 3 офиса врачей общей практики, а в Самаре открывается новый корпус противотуберкулезного диспансера. Ведется оснащение учреждений "тяжелым" медицинским оборудованием", - сказано в релизе.
Кроме того, по данным правительства региона, ведется работа по доукомплектованию медицинского персонала: за текущий год в регионе привлекли около двух тысяч медработников, вводятся в эксплуатацию дополнительные томографы, увеличивается количество бригад скорой помощи, идет наращивание специализированного коечного фонда. В результате, по информации областных властей, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области на 100 тысяч населения практически вдвое ниже среднероссийского.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 18 033 случая заражения коронавирусом, 15 912 человек выздоровел, 336 скончались.
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