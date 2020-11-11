https://ria.ru/20201111/oppozitsiya-1584171053.html

Армянская оппозиция сообщила, что собрала подписи для созыва парламента

Армянская оппозиция сообщила, что собрала подписи для созыва парламента

Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян сообщил, что необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:40

2020-11-11T18:40

2020-11-11T19:04

беспорядки в ереване

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584168460_0:91:3077:1822_1400x0_80_0_0_0349870c1c63f36480d5fd67457b7aff.jpg

ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян сообщил, что необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента удалось собрать.Оно назначено на 20:00 по местному времени (19:00 мск), сообщает Sputnik Армения.Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Они потребовали его добровольной отставки до полуночи.В противном случае, заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, организаторы митингов проведут в 00:30 (23:30 мск) пресс-конференцию, на которой "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.Сейчас, как передает корреспондент РИА Новости, большая часть митингующих покинула площадь перед зданием парламента.Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения. Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.Соглашение по КарабахуВ конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584045882.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201111/aliev-1584119137.html

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном. 2020-11-11T18:40 true PT2M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, армения, в мире