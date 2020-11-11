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Армянская оппозиция сообщила, что собрала подписи для созыва парламента
Армянская оппозиция сообщила, что собрала подписи для созыва парламента
Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян сообщил, что необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:40
2020-11-11T19:04
беспорядки в ереване
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян сообщил, что необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента удалось собрать.Оно назначено на 20:00 по местному времени (19:00 мск), сообщает Sputnik Армения.Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Они потребовали его добровольной отставки до полуночи.В противном случае, заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, организаторы митингов проведут в 00:30 (23:30 мск) пресс-конференцию, на которой "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.Сейчас, как передает корреспондент РИА Новости, большая часть митингующих покинула площадь перед зданием парламента.Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения. Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.Соглашение по КарабахуВ конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584045882.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201111/aliev-1584119137.html
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Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана
В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном.
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беспорядки в ереване, армения, в мире

Армянская оппозиция сообщила, что собрала подписи для созыва парламента

18:40 11.11.2020 (обновлено: 19:04 11.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян сообщил, что необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента удалось собрать.
Оно назначено на 20:00 по местному времени (19:00 мск), сообщает Sputnik Армения.
Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Они потребовали его добровольной отставки до полуночи.
В противном случае, заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, организаторы митингов проведут в 00:30 (23:30 мск) пресс-конференцию, на которой "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.
Сейчас, как передает корреспондент РИА Новости, большая часть митингующих покинула площадь перед зданием парламента.
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Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения. Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

Соглашение по Карабаху

В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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