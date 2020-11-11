Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/odnoklassniki-1584075068.html
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:31
2020-11-11T12:31
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_115:0:3754:2047_1400x0_80_0_0_52f0a672ad946c00fe4fa02ad2da72cf.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди могут обратиться за помощью.В группе "Одноклассники. Все ОК!" появился онлайн-квиз, посвященный агрессии в интернете. Пользователи смогут получить советы о том, как поддержать жертву буллинга и подарить друзьям виртуальный подарок — желтое сердце, символ акции "День борьбы с кибербуллингом". В Одноклассниках миллионы разных пользователей обмениваются эмоциями со своими близкими и друзьями, знакомятся, сотрудничают и строят бизнес. Поэтому ОК делают все, чтобы создавать условия для их комфортного общения. В конце сентября ОК объявили о старте чемпионата по разработке алгоритма для поиска токсичных комментариев на платформе All Cups. Лучшее решение будет интегрировано в Робби для анализа контента в соцсети. Одноклассники также планируют бесплатно передать разработанный алгоритм некоммерческим организациям и СМИ и тем самым помочь сократить издержки в работе с комментариями на их ресурсах.
https://ria.ru/20201105/odnoklassniki-1583168612.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_570:0:3299:2047_1400x0_80_0_0_0778fca42d6a0de4a92356dd57d81013.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники

Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом

12:31 11.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди могут обратиться за помощью.
В группе "Одноклассники. Все ОК!" появился онлайн-квиз, посвященный агрессии в интернете. Пользователи смогут получить советы о том, как поддержать жертву буллинга и подарить друзьям виртуальный подарок — желтое сердце, символ акции "День борьбы с кибербуллингом".
Страница социальной сети Одноклассники на экране смартфона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:53
Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий
В Одноклассниках миллионы разных пользователей обмениваются эмоциями со своими близкими и друзьями, знакомятся, сотрудничают и строят бизнес. Поэтому ОК делают все, чтобы создавать условия для их комфортного общения. В конце сентября ОК объявили о старте чемпионата по разработке алгоритма для поиска токсичных комментариев на платформе All Cups. Лучшее решение будет интегрировано в Робби для анализа контента в соцсети. Одноклассники также планируют бесплатно передать разработанный алгоритм некоммерческим организациям и СМИ и тем самым помочь сократить издержки в работе с комментариями на их ресурсах.
 
Одноклассники
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния