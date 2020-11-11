https://ria.ru/20201111/odnoklassniki-1584075068.html
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:31
2020-11-11T12:31
2020-11-11T12:31
одноклассники
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди могут обратиться за помощью.В группе "Одноклассники. Все ОК!" появился онлайн-квиз, посвященный агрессии в интернете. Пользователи смогут получить советы о том, как поддержать жертву буллинга и подарить друзьям виртуальный подарок — желтое сердце, символ акции "День борьбы с кибербуллингом". В Одноклассниках миллионы разных пользователей обмениваются эмоциями со своими близкими и друзьями, знакомятся, сотрудничают и строят бизнес. Поэтому ОК делают все, чтобы создавать условия для их комфортного общения. В конце сентября ОК объявили о старте чемпионата по разработке алгоритма для поиска токсичных комментариев на платформе All Cups. Лучшее решение будет интегрировано в Робби для анализа контента в соцсети. Одноклассники также планируют бесплатно передать разработанный алгоритм некоммерческим организациям и СМИ и тем самым помочь сократить издержки в работе с комментариями на их ресурсах.
https://ria.ru/20201105/odnoklassniki-1583168612.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники