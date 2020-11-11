https://ria.ru/20201111/obvinenie-1584047053.html

В ЕАО предъявили обвинение мужчине, сломавшему ногу годовалой дочери

В ЕАО предъявили обвинение мужчине, сломавшему ногу годовалой дочери

Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:09

2020-11-11T10:09

2020-11-11T13:14

биробиджан

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.Как информировала ранее полиция, во время семейного скандала на почве ревности мужчина сломал девочке ногу, в квартире также был 6-летний сын. Подозреваемого задержали."Мужчине 38 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает СУСК.По версии следствия, 8 ноября обвиняемый нанес дочке многочисленные травмы. Ребенка госпитализировали, ее жизнь вне опасности.Следственными органами решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.Отмечается, что эта семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.

https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html

https://ria.ru/20200904/strelba-1576719879.html

биробиджан

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биробиджан, хабаровский край, происшествия