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https://ria.ru/20201111/obvinenie-1584047053.html
В ЕАО предъявили обвинение мужчине, сломавшему ногу годовалой дочери
В ЕАО предъявили обвинение мужчине, сломавшему ногу годовалой дочери
Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:09
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биробиджан
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.Как информировала ранее полиция, во время семейного скандала на почве ревности мужчина сломал девочке ногу, в квартире также был 6-летний сын. Подозреваемого задержали."Мужчине 38 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает СУСК.По версии следствия, 8 ноября обвиняемый нанес дочке многочисленные травмы. Ребенка госпитализировали, ее жизнь вне опасности.Следственными органами решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.Отмечается, что эта семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.
https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html
https://ria.ru/20200904/strelba-1576719879.html
биробиджан
хабаровский край
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биробиджан, хабаровский край, происшествия

В ЕАО предъявили обвинение мужчине, сломавшему ногу годовалой дочери

10:09 11.11.2020 (обновлено: 13:14 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как информировала ранее полиция, во время семейного скандала на почве ревности мужчина сломал девочке ногу, в квартире также был 6-летний сын. Подозреваемого задержали.
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"Мужчине 38 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает СУСК.
По версии следствия, 8 ноября обвиняемый нанес дочке многочисленные травмы. Ребенка госпитализировали, ее жизнь вне опасности.
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БиробиджанХабаровский крайПроисшествия
 
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