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https://ria.ru/20201111/nyurnbergskiy-protsess-1584086422.html
Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"
Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"
Мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века расскажет о нем в формате... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:57
2020-11-11T16:43
культура
елизавета арзамасова
театр
нюрнбергский процесс
александр звягинцев
мхат имени м. горького
эдуард бояков
нюрнберг
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века расскажет о нем в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы.Проект будет выходить на сайте nuremberg.media с 19 ноября, накануне начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Она отметила, что создатели во многих смыслах они идут за предшественниками — писателями, журналистами, художниками, которые были главными свидетелями на процессе.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работает с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга.Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.По словам Осиповой, за 75 лет, прошедших с начала судебного процесса, аудитория изменилась: "мы теперь во многом не читатели, а зрители, мы должны синтезировать внимание аудитории".Поэтому, как отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, этот проект — мультимедийный и трансмедийный, он будет идти на разных платформах.Его частями станут выставки, VR-реконструкции, подкасты, паблик-токи, перформансы, конференции."Нюрнберг. Начало мира" продлится целый год, с ноября 2020 по октябрь 2021 года. Буквально день за днем следуя за ходом судебного заседания, которое длилось с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Проект выйдет на четырех языках (на котором шел Нюрнбергский процесс) – русском, английском, французском, немецком.Осипова рассказала, что в рамках "Нюрнберг. Начало мира" запланирована серия коллабораций с МХАТом имени Горького.Почти одновременно с запуском проекта РИА Новости, во МХАТе 20 ноября пройдет премьера спектакля "Нюрнбергский вальс". Эта постановка по пьесе Александра Звягинцева. Режиссер — Грета Шушчевичуте, а главную роль исполняет Лиза Арзамасова.Это история не только о трибунале, но и о трагической любови русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика. Для постановки были сделаны декорации, которые воспроизводят интерьеры "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге. Поэтому зрители будут выступать в роли очевидцев процесса.Бояков отметил, что постановка с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая. "История любви на фоне большой истории – в традициях отечественной литературы", — отмечает он.
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353
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елизавета арзамасова, театр, нюрнбергский процесс, александр звягинцев, мхат имени м. горького, эдуард бояков, нюрнберг

Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"

13:57 11.11.2020 (обновлено: 16:43 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Калинников Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Презентация проекта Нюрнберг. Начало мира в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века расскажет о нем в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы.
Проект будет выходить на сайте nuremberg.media с 19 ноября, накануне начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года.
"Для меня и коллег это очень эмоциональный проект, он во многом медиа-памятник, он о памяти жертв, и эту память важно сохранить, — рассказала на пресс-конференции руководитель проекта, журналист и писатель Наталия Осипова. — Ведь именно на Нюрнбергском процессе впервые было отделено добро от зла. Он не был расправой, это был честный суд".
Она отметила, что создатели во многих смыслах они идут за предшественниками — писателями, журналистами, художниками, которые были главными свидетелями на процессе.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работает с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга.
© РИА Новости / Кирилл Калинников Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Презентация проекта Нюрнберг. Начало мира в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.
По словам Осиповой, за 75 лет, прошедших с начала судебного процесса, аудитория изменилась: "мы теперь во многом не читатели, а зрители, мы должны синтезировать внимание аудитории".
Поэтому, как отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, этот проект — мультимедийный и трансмедийный, он будет идти на разных платформах.
Его частями станут выставки, VR-реконструкции, подкасты, паблик-токи, перформансы, конференции.
© РИА Новости / Кирилл Калинников Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Презентация проекта Нюрнберг. Начало мира в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
"Нюрнберг. Начало мира" продлится целый год, с ноября 2020 по октябрь 2021 года. Буквально день за днем следуя за ходом судебного заседания, которое длилось с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Проект выйдет на четырех языках (на котором шел Нюрнбергский процесс) – русском, английском, французском, немецком.
"Итогом станет доказательство факта геноцида советского народа, — отмечает Наталия Осипова. — В проекте мы докажем, что это был факт геноцида, преследования по ряду признаков".
Осипова рассказала, что в рамках "Нюрнберг. Начало мира" запланирована серия коллабораций с МХАТом имени Горького.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актеры МХАТа во время показа отрывка "Нюрнбергского вальса" по пьесе Александра Звягинцева в рамках презентации проекта "Нюрнберг. Начало мира"

Презентация проекта Нюрнберг. Начало мира
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Актеры МХАТа во время показа отрывка "Нюрнбергского вальса" по пьесе Александра Звягинцева в рамках презентации проекта "Нюрнберг. Начало мира"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Актриса Лиза Арзамасова на премьере фильма режиссера Елены Хазановой "Любовницы" в Москве.

Актриса Елизавета Арзамасова
2 из 2

Актриса Лиза Арзамасова на премьере фильма режиссера Елены Хазановой "Любовницы" в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
1 из 2

Актеры МХАТа во время показа отрывка "Нюрнбергского вальса" по пьесе Александра Звягинцева в рамках презентации проекта "Нюрнберг. Начало мира"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 2

Актриса Лиза Арзамасова на премьере фильма режиссера Елены Хазановой "Любовницы" в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Почти одновременно с запуском проекта РИА Новости, во МХАТе 20 ноября пройдет премьера спектакля "Нюрнбергский вальс". Эта постановка по пьесе Александра Звягинцева. Режиссер — Грета Шушчевичуте, а главную роль исполняет Лиза Арзамасова.
Это история не только о трибунале, но и о трагической любови русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика. Для постановки были сделаны декорации, которые воспроизводят интерьеры "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге. Поэтому зрители будут выступать в роли очевидцев процесса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаХудожественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА Россия сегодня. 7 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
"Мы хотим сделать сильное высказывание, которое не противоречит, а поддерживает те открытия, которые сделали наши ученые, — рассказал режиссер, художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. — Материал невероятный, важный. Он резонирует с сегодняшним днем. Понятие фашизма, гуманизма, геноцида сегодня требует осмысления".
Бояков отметил, что постановка с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая. "История любви на фоне большой истории – в традициях отечественной литературы", — отмечает он.
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КультураЕлизавета АрзамасоваТеатрНюрнбергский процессАлександр ЗвягинцевМХАТ имени М. ГорькогоЭдуард БояковНюрнберг
 
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