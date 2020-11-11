Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"
13:57 11.11.2020 (обновлено: 16:43 11.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Калинников Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века расскажет о нем в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы.
Проект будет выходить на сайте nuremberg.media с 19 ноября, накануне начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года.
"Для меня и коллег это очень эмоциональный проект, он во многом медиа-памятник, он о памяти жертв, и эту память важно сохранить, — рассказала на пресс-конференции руководитель проекта, журналист и писатель Наталия Осипова. — Ведь именно на Нюрнбергском процессе впервые было отделено добро от зла. Он не был расправой, это был честный суд".
Она отметила, что создатели во многих смыслах они идут за предшественниками — писателями, журналистами, художниками, которые были главными свидетелями на процессе.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работает с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга.
© РИА Новости / Кирилл Калинников Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.
По словам Осиповой, за 75 лет, прошедших с начала судебного процесса, аудитория изменилась: "мы теперь во многом не читатели, а зрители, мы должны синтезировать внимание аудитории".
Поэтому, как отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, этот проект — мультимедийный и трансмедийный, он будет идти на разных платформах.
Его частями станут выставки, VR-реконструкции, подкасты, паблик-токи, перформансы, конференции.
© РИА Новости / Кирилл Калинников Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
Презентация проекта "Нюрнберг. Начало мира" в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького
"Нюрнберг. Начало мира" продлится целый год, с ноября 2020 по октябрь 2021 года. Буквально день за днем следуя за ходом судебного заседания, которое длилось с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Проект выйдет на четырех языках (на котором шел Нюрнбергский процесс) – русском, английском, французском, немецком.
"Итогом станет доказательство факта геноцида советского народа, — отмечает Наталия Осипова. — В проекте мы докажем, что это был факт геноцида, преследования по ряду признаков".
Осипова рассказала, что в рамках "Нюрнберг. Начало мира" запланирована серия коллабораций с МХАТом имени Горького.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
Актеры МХАТа во время показа отрывка "Нюрнбергского вальса" по пьесе Александра Звягинцева в рамках презентации проекта "Нюрнберг. Начало мира"
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Актеры МХАТа во время показа отрывка "Нюрнбергского вальса" по пьесе Александра Звягинцева в рамках презентации проекта "Нюрнберг. Начало мира"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк
Актриса Лиза Арзамасова на премьере фильма режиссера Елены Хазановой "Любовницы" в Москве.
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Актриса Лиза Арзамасова на премьере фильма режиссера Елены Хазановой "Любовницы" в Москве.
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Актеры МХАТа во время показа отрывка "Нюрнбергского вальса" по пьесе Александра Звягинцева в рамках презентации проекта "Нюрнберг. Начало мира"
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Актриса Лиза Арзамасова на премьере фильма режиссера Елены Хазановой "Любовницы" в Москве.
Почти одновременно с запуском проекта РИА Новости, во МХАТе 20 ноября пройдет премьера спектакля "Нюрнбергский вальс". Эта постановка по пьесе Александра Звягинцева. Режиссер — Грета Шушчевичуте, а главную роль исполняет Лиза Арзамасова.
Это история не только о трибунале, но и о трагической любови русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика. Для постановки были сделаны декорации, которые воспроизводят интерьеры "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге. Поэтому зрители будут выступать в роли очевидцев процесса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаХудожественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
"Мы хотим сделать сильное высказывание, которое не противоречит, а поддерживает те открытия, которые сделали наши ученые, — рассказал режиссер, художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. — Материал невероятный, важный. Он резонирует с сегодняшним днем. Понятие фашизма, гуманизма, геноцида сегодня требует осмысления".
Бояков отметил, что постановка с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая. "История любви на фоне большой истории – в традициях отечественной литературы", — отмечает он.