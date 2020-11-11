https://ria.ru/20201111/nyurnbergskiy-protsess-1584086422.html

Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"

Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"

Мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века расскажет о нем в формате... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:57

2020-11-11T13:57

2020-11-11T16:43

культура

елизавета арзамасова

театр

нюрнбергский процесс

александр звягинцев

мхат имени м. горького

эдуард бояков

нюрнберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584091721_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2722fd4b14ecf18032c274fbf4391221.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мультимедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века расскажет о нем в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы.Проект будет выходить на сайте nuremberg.media с 19 ноября, накануне начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Она отметила, что создатели во многих смыслах они идут за предшественниками — писателями, журналистами, художниками, которые были главными свидетелями на процессе.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА Новости и группа журналистов-исследователей, работает с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга.Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.По словам Осиповой, за 75 лет, прошедших с начала судебного процесса, аудитория изменилась: "мы теперь во многом не читатели, а зрители, мы должны синтезировать внимание аудитории".Поэтому, как отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, этот проект — мультимедийный и трансмедийный, он будет идти на разных платформах.Его частями станут выставки, VR-реконструкции, подкасты, паблик-токи, перформансы, конференции."Нюрнберг. Начало мира" продлится целый год, с ноября 2020 по октябрь 2021 года. Буквально день за днем следуя за ходом судебного заседания, которое длилось с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Проект выйдет на четырех языках (на котором шел Нюрнбергский процесс) – русском, английском, французском, немецком.Осипова рассказала, что в рамках "Нюрнберг. Начало мира" запланирована серия коллабораций с МХАТом имени Горького.Почти одновременно с запуском проекта РИА Новости, во МХАТе 20 ноября пройдет премьера спектакля "Нюрнбергский вальс". Эта постановка по пьесе Александра Звягинцева. Режиссер — Грета Шушчевичуте, а главную роль исполняет Лиза Арзамасова.Это история не только о трибунале, но и о трагической любови русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика. Для постановки были сделаны декорации, которые воспроизводят интерьеры "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге. Поэтому зрители будут выступать в роли очевидцев процесса.Бояков отметил, что постановка с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая. "История любви на фоне большой истории – в традициях отечественной литературы", — отмечает он.

https://ria.ru/20201110/teatr-1583936872.html

нюрнберг

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета арзамасова, театр, нюрнбергский процесс, александр звягинцев, мхат имени м. горького, эдуард бояков, нюрнберг