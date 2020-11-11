https://ria.ru/20201111/nastoyatelnitsa-1584193058.html
Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского монастыря игуменья Михаила умерла из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Московского патриархата. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:39
2020-11-11T21:39
2020-11-11T21:41
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский патриархат
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
лысковский район
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1f4b276eaddec70c016243d125f737a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского монастыря игуменья Михаила умерла из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь находится в селе Макарьево Лысковского района Нижегородской области. Монастырь основан в XV веке преподобным Макарием Желтоводским и Унженским."Десятого ноября на 66-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря Лысковской епархии игумения Михаила (Орлова)", - говорится в сообщении.Как сообщает Лысковская епархия, Михаила была первой игуменьей обители после возвращения ее церкви. Отмечается, что игуменья провела в Макарьевском монастыре почти 30 лет. "Отпевание усопшей совершит епископ Лысковский и Лукояновский Силуан 13 ноября", - говорится в сообщении Лысковской епархии на странице "ВКонтакте".Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы Макарьевского монастыря. "С 1992 года игумения Михаила занималась возрождением духовной жизни и архитектурного облика монастыря… За небольшой промежуток времени удалось восстановить храмы, жилые корпуса, возобновить регулярную богослужебную жизнь. В обитель стали притекать сестры, ищущие монашеской жизни, и многочисленные паломники", - говорится в сообщении на сайте Нижегородской митрополии.Отмечается, что игуменья Михаила "отдавала много времени и забот" девочкам, которые остались без попечения родителей и воспитываются при монастыре. Специально для них был построен отдельный корпус, дети получают образование и воспитание. "Многочисленные паломники и трудники, посещавшие обитель, отмечают внимание и заботу, с которой матушка встречала приходящих. Все получали кров и питание", - заявил митрополит Георгий.Всего в Нижегородской области выявлено 46 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 790 человек, 919 пациентов скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
лысковский район
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2df9a1497dd86e93fa93c1dd7a9d2249.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, лысковский район, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя – РИА Новости.
Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского монастыря игуменья Михаила умерла из-за коронавируса, сообщается
на официальном сайте Московского патриархата
.
Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь находится в селе Макарьево Лысковского района Нижегородской области
. Монастырь основан в XV веке преподобным Макарием Желтоводским и Унженским.
"Десятого ноября на 66-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря Лысковской епархии игумения Михаила (Орлова
)", - говорится в сообщении.
Как сообщает Лысковская епархия, Михаила была первой игуменьей обители после возвращения ее церкви. Отмечается, что игуменья провела в Макарьевском монастыре почти 30 лет. "Отпевание усопшей совершит епископ Лысковский и Лукояновский Силуан 13 ноября", - говорится в сообщении Лысковской епархии на странице "ВКонтакте".
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы Макарьевского монастыря. "С 1992 года игумения Михаила занималась возрождением духовной жизни и архитектурного облика монастыря… За небольшой промежуток времени удалось восстановить храмы, жилые корпуса, возобновить регулярную богослужебную жизнь. В обитель стали притекать сестры, ищущие монашеской жизни, и многочисленные паломники", - говорится в сообщении на сайте Нижегородской митрополии.
Отмечается, что игуменья Михаила "отдавала много времени и забот" девочкам, которые остались без попечения родителей и воспитываются при монастыре. Специально для них был построен отдельный корпус, дети получают образование и воспитание. "Многочисленные паломники и трудники, посещавшие обитель, отмечают внимание и заботу, с которой матушка встречала приходящих. Все получали кров и питание", - заявил митрополит Георгий.
Всего в Нижегородской области выявлено 46 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 790 человек, 919 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.