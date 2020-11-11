https://ria.ru/20201111/nastoyatelnitsa-1584193058.html

Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса

Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса

Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского монастыря игуменья Михаила умерла из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Московского патриархата. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T21:39

2020-11-11T21:39

2020-11-11T21:41

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского монастыря игуменья Михаила умерла из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь находится в селе Макарьево Лысковского района Нижегородской области. Монастырь основан в XV веке преподобным Макарием Желтоводским и Унженским."Десятого ноября на 66-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря Лысковской епархии игумения Михаила (Орлова)", - говорится в сообщении.Как сообщает Лысковская епархия, Михаила была первой игуменьей обители после возвращения ее церкви. Отмечается, что игуменья провела в Макарьевском монастыре почти 30 лет. "Отпевание усопшей совершит епископ Лысковский и Лукояновский Силуан 13 ноября", - говорится в сообщении Лысковской епархии на странице "ВКонтакте".Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы Макарьевского монастыря. "С 1992 года игумения Михаила занималась возрождением духовной жизни и архитектурного облика монастыря… За небольшой промежуток времени удалось восстановить храмы, жилые корпуса, возобновить регулярную богослужебную жизнь. В обитель стали притекать сестры, ищущие монашеской жизни, и многочисленные паломники", - говорится в сообщении на сайте Нижегородской митрополии.Отмечается, что игуменья Михаила "отдавала много времени и забот" девочкам, которые остались без попечения родителей и воспитываются при монастыре. Специально для них был построен отдельный корпус, дети получают образование и воспитание. "Многочисленные паломники и трудники, посещавшие обитель, отмечают внимание и заботу, с которой матушка встречала приходящих. Все получали кров и питание", - заявил митрополит Георгий.Всего в Нижегородской области выявлено 46 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 790 человек, 919 пациентов скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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