https://ria.ru/20201111/napadeniya-1584177141.html

Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве

Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве

Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:17

2020-11-11T19:17

2020-11-11T19:23

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного административного округа (СВАО).Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что банда подростков нападает и избивает детей, матерей и случайных прохожих в районе Медведково на северо-востоке Москвы."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по установлению личности участников группировки", — рассказали в пресс-службе префектуры СВАО.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201030/banda-1582263194.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия