https://ria.ru/20201111/napadeniya-1584177141.html
Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве
Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве
Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:17
2020-11-11T19:17
2020-11-11T19:23
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного административного округа (СВАО).Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что банда подростков нападает и избивает детей, матерей и случайных прохожих в районе Медведково на северо-востоке Москвы."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по установлению личности участников группировки", — рассказали в пресс-службе префектуры СВАО.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201030/banda-1582263194.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия