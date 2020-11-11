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Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве
Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве
Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:17
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москва
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного административного округа (СВАО).Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что банда подростков нападает и избивает детей, матерей и случайных прохожих в районе Медведково на северо-востоке Москвы."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по установлению личности участников группировки", — рассказали в пресс-службе префектуры СВАО.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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москва, происшествия

Полиция ищет участников банды, нападающей на прохожих в Москве

19:17 11.11.2020 (обновлено: 19:23 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция выясняет личности участников группировки, которые нападают на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре Северо-Восточного административного округа (СВАО).
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что банда подростков нападает и избивает детей, матерей и случайных прохожих в районе Медведково на северо-востоке Москвы.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по установлению личности участников группировки", — рассказали в пресс-службе префектуры СВАО.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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