https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html

В Мурманской области подросток ранил сверстника ножом на детской площадке

В Мурманской области подросток ранил сверстника ножом на детской площадке

Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как 13-летний подросток ранил 14-летнего знакомого ножом на детской площадке в Кандалакше,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:08

2020-11-11T17:08

2020-11-11T17:08

следственный комитет россии (ск рф)

кандалакша

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как 13-летний подросток ранил 14-летнего знакомого ножом на детской площадке в Кандалакше, сообщили в региональном СУСК РФ."В вечернее время 9 ноября на одной из детских площадок Кандалакши между несовершеннолетними, 2006 и 2007 годов рождения, произошел конфликт. Между подростками завязалась драка, в ходе которой 13-летний нанес удар имевшимся при нем ножом в область живота 14-летнему оппоненту, после чего скрылся", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что раненый мальчик добрался до дома, где родители вызвали скорую помощь, врачи доставили его в больницу, сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.Следователи начали доследственную проверку, опросили подростка, ранившего сверстника, его родителей, родителей пострадавшего, а также очевидцев произошедшего. "Установлено, что подростки не состояли на учетах в органах учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в образовательном учреждении характеризуются положительно", - пояснили в СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201109/napadenie-1583753745.html

кандалакша

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кандалакша, мурманская область, происшествия