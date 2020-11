Студия Disney представила рождественский мультфильм

https://ria.ru/20201111/multfilm-1583792078.html

На YouTube-канале Disney UK опубликовали короткометражный рождественский мультфильм From our family to yours ("От нашей семьи – вашей"). РИА Новости, 11.11.2020

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Disney UK опубликовали короткометражный рождественский мультфильм From our family to yours ("От нашей семьи – вашей"). Действие сосредоточено вокруг Лолы. В 1940-м году, когда она была ребенком, папа подарил ей на Рождество Микки Мауса. Игрушка стала символом ее детства и семьи. Спустя годы Лола передала Микки своей внучке, а также привила ей любовь к Рождеству. Однако с возрастом девушке становится не до семейных посиделок, что расстраивает Лолу. Но однажды внучка смотрит на семейные фотографии и понимает, что нет ничего важнее близких. Это вдохновляет ее сделать праздничный сюрприз для бабушки. Фоном в мультфильме звучит песня "Love is a compass" в исполнении британской певицы Griff.В описании ролика говорится, что все деньги, вырученные от продажи игрушечных Микки Маусов, таких как в видео, а также скачивания трека "Love is a compass", будут направлены международному благотворительному фонду Make-A-Wish, который помогает тяжело больным детям.

