https://ria.ru/20201111/minoborony-1584055234.html

Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны

Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны

Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал около 153 миллионов рублей с крупнейшего российского производителя танков -... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:57

2020-11-11T10:57

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т-72б

армата

ростех

уралвагонзавод

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал около 153 миллионов рублей с крупнейшего российского производителя танков - научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), следует из опубликованного решения суда.Иск был заявлен о взыскании более 885 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 24 июня 2016 года на капитальный ремонт и модернизацию танков типа Т-72Б с приведением к виду Т72БЗ с дополнительной защитой в 2016-2017 годах стоимостью более 9 миллиардов рублей. Поскольку исполнитель в 2016 году допустил нарушение сроков выполнения работ, заказчик применил к нему штрафные санкции.Суд, однако, пришел к выводу, что неустойка истцом рассчитана неверно, поскольку для расчета Минобороны применило полную цену контракта, а не стоимость тех этапов, по которым допущена просрочка. Правильным размером неустойки суд посчитал 163 миллиона рублей.Одновременно суд рассмотрел и частично удовлетворил встречный иск УВЗ, взыскав с оборонного ведомства неустойку в размере чуть более 10 миллионов рублей за нарушение сроков авансовых платежей по контракту. Суд применил взаимозачет первоначального и встречного требований."Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК.

https://ria.ru/20200720/1574592433.html

https://ria.ru/20201019/sputniki-1580545666.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-72б, армата, ростех, уралвагонзавод, москва, происшествия