Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал около 153 миллионов рублей с крупнейшего российского производителя танков - научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), следует из опубликованного решения суда.
Иск был заявлен о взыскании более 885 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 24 июня 2016 года на капитальный ремонт и модернизацию танков типа Т-72Б с приведением к виду Т72БЗ с дополнительной защитой в 2016-2017 годах стоимостью более 9 миллиардов рублей. Поскольку исполнитель в 2016 году допустил нарушение сроков выполнения работ, заказчик применил к нему штрафные санкции.
Суд, однако, пришел к выводу, что неустойка истцом рассчитана неверно, поскольку для расчета Минобороны применило полную цену контракта, а не стоимость тех этапов, по которым допущена просрочка. Правильным размером неустойки суд посчитал 163 миллиона рублей.
Одновременно суд рассмотрел и частично удовлетворил встречный иск УВЗ, взыскав с оборонного ведомства неустойку в размере чуть более 10 миллионов рублей за нарушение сроков авансовых платежей по контракту. Суд применил взаимозачет первоначального и встречного требований.
"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК.
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