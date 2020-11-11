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https://ria.ru/20201111/minoborony-1584055234.html
Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны
Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны
Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал около 153 миллионов рублей с крупнейшего российского производителя танков -... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:57
2020-11-11T10:57
т-72б
армата
ростех
уралвагонзавод
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал около 153 миллионов рублей с крупнейшего российского производителя танков - научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), следует из опубликованного решения суда.Иск был заявлен о взыскании более 885 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 24 июня 2016 года на капитальный ремонт и модернизацию танков типа Т-72Б с приведением к виду Т72БЗ с дополнительной защитой в 2016-2017 годах стоимостью более 9 миллиардов рублей. Поскольку исполнитель в 2016 году допустил нарушение сроков выполнения работ, заказчик применил к нему штрафные санкции.Суд, однако, пришел к выводу, что неустойка истцом рассчитана неверно, поскольку для расчета Минобороны применило полную цену контракта, а не стоимость тех этапов, по которым допущена просрочка. Правильным размером неустойки суд посчитал 163 миллиона рублей.Одновременно суд рассмотрел и частично удовлетворил встречный иск УВЗ, взыскав с оборонного ведомства неустойку в размере чуть более 10 миллионов рублей за нарушение сроков авансовых платежей по контракту. Суд применил взаимозачет первоначального и встречного требований."Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК.
https://ria.ru/20200720/1574592433.html
https://ria.ru/20201019/sputniki-1580545666.html
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т-72б, армата, ростех, уралвагонзавод, москва, происшествия

Суд взыскал с "Уралвагонзавода" 153 миллиона рублей в пользу Минобороны

10:57 11.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал около 153 миллионов рублей с крупнейшего российского производителя танков - научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), следует из опубликованного решения суда.
Иск был заявлен о взыскании более 885 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 24 июня 2016 года на капитальный ремонт и модернизацию танков типа Т-72Б с приведением к виду Т72БЗ с дополнительной защитой в 2016-2017 годах стоимостью более 9 миллиардов рублей. Поскольку исполнитель в 2016 году допустил нарушение сроков выполнения работ, заказчик применил к нему штрафные санкции.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 13:13
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
Суд, однако, пришел к выводу, что неустойка истцом рассчитана неверно, поскольку для расчета Минобороны применило полную цену контракта, а не стоимость тех этапов, по которым допущена просрочка. Правильным размером неустойки суд посчитал 163 миллиона рублей.
Одновременно суд рассмотрел и частично удовлетворил встречный иск УВЗ, взыскав с оборонного ведомства неустойку в размере чуть более 10 миллионов рублей за нарушение сроков авансовых платежей по контракту. Суд применил взаимозачет первоначального и встречного требований.
"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 19:33
Минобороны подало иск к производителю спутников для ГЛОНАСС
 
Т-72БАрматаРостехУралвагонзаводМоскваПроисшествия
 
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