https://ria.ru/20201111/medoborudovanie-1584170650.html
Верхневолжье закупит медоборудование на дополнительные федсредства
Верхневолжье закупит медоборудование на дополнительные федсредства
В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:39
2020-11-11T18:39
2020-11-11T18:39
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Он определил ключевые направления – расширение инфекционного коечного фонда, обеспечение качественного лечения пациентов с COVID-19.По данным пресс-службы, из федерального бюджета Тверской области предоставлены дополнительно более 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава региона поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медицинского оборудования в учреждения здравоохранения в максимально короткие сроки.Всего в Тверской области введены 1695 инфекционных коек, еще 40 будут введены в ближайшие дни.В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.
https://ria.ru/20201106/tver-1583375360.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ. 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В сложившейся эпидемиологической ситуации все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Он определил ключевые направления – расширение инфекционного коечного фонда, обеспечение качественного лечения пациентов с COVID-19.
По данным пресс-службы, из федерального бюджета Тверской области предоставлены дополнительно более 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Глава региона поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медицинского оборудования в учреждения здравоохранения в максимально короткие сроки.
Всего в Тверской области введены 1695 инфекционных коек, еще 40 будут введены в ближайшие дни.
В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.