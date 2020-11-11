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Тверская область
https://ria.ru/20201111/medoborudovanie-1584170650.html
Верхневолжье закупит медоборудование на дополнительные федсредства
Верхневолжье закупит медоборудование на дополнительные федсредства
В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:39
2020-11-11T18:39
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Он определил ключевые направления – расширение инфекционного коечного фонда, обеспечение качественного лечения пациентов с COVID-19.По данным пресс-службы, из федерального бюджета Тверской области предоставлены дополнительно более 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава региона поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медицинского оборудования в учреждения здравоохранения в максимально короткие сроки.Всего в Тверской области введены 1695 инфекционных коек, еще 40 будут введены в ближайшие дни.В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.
https://ria.ru/20201106/tver-1583375360.html
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игорь руденя

Верхневолжье закупит медоборудование на дополнительные федсредства

18:39 11.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТВЕРЬ. 11 ноя - РИА Новости. В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В сложившейся эпидемиологической ситуации все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя.

Он определил ключевые направления – расширение инфекционного коечного фонда, обеспечение качественного лечения пациентов с COVID-19.
По данным пресс-службы, из федерального бюджета Тверской области предоставлены дополнительно более 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Госпиталь COVID-19 в Тверском областном клиническом лечебно-реабилитационном центре - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 14:46Тверская область
В Твери создают единый консультативный центр по вопросам лечения COVID-19
Глава региона поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медицинского оборудования в учреждения здравоохранения в максимально короткие сроки.
Всего в Тверской области введены 1695 инфекционных коек, еще 40 будут введены в ближайшие дни.
В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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