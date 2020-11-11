https://ria.ru/20201111/kurorty-1584137148.html

В термальном сезоне в Тюмени участвуют 8 курортов

В термальном сезоне в Тюмени участвуют 8 курортов

Восемь тюменских курортов предлагают свои услуги туристам в рамках открывшегося в области первого термального сезона, сообщила директор Агентства туризма и... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:14

2020-11-11T16:14

2020-11-11T16:14

тюменская область

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Восемь тюменских курортов предлагают свои услуги туристам в рамках открывшегося в области первого термального сезона, сообщила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.По ее словам, популяризация термальных курортов, отличающихся природной уникальностью и большими запасами минеральной воды из подземного моря, – якорное направление развития внутреннего туризма в регионе, который претендует на статус термальной столицы России."Сегодня к сезону присоединились восемь тюменских курортов - заявили свои программы, акции, бонусы. Эту темы мы планируем развивать ежегодно и каждый сезон радовать гостей новыми мероприятиями. Интерес к тюменским источникам есть, и мы будем его поддерживать", — привели в агентстве слова Трофимовой.Как отмечается в сообщении, больше всего посетителей на тюменских курортах было в июле: в сравнении с июньскими данными турпоток вырос в восемь раз, в августе – еще в два раза. В сентябре посещаемость термальных источников сравнялась с 2019 годом. По оценке Трофимовой, несмотря на весенние эпидемические ограничения, объем турпотока по итогам года сократится не более чем на 40%."Уже активно идут продажи туров на новогодние праздники. Мы заявили о себе на федеральном уровне, подписали соглашения с крупнейшими многопрофильными туроператорами. Видим хорошую загрузку на зимние каникулы в санатории "Сибирь", термальном курорте "ЛетоЛето", загородных резиденциях", — добавила она.В агентстве подчеркнули, что все сотрудники туротрасли региона прошли противоэпидемический инструктаж в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Отели подготовлены к работе в режиме обсерваторов, оборудованы рециркуляторами, обеззараживателями воздуха, есть запас средств индивидуальной защиты и антисептиков.

https://ria.ru/20201109/turizm-1583812276.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область