https://ria.ru/20201111/korporativy-1584110496.html
В Москве будут штрафовать за нарушения на корпоративах
В Москве будут штрафовать за нарушения на корпоративах
Заведение, в котором будет проходить корпоратив с нарушениями мер по коронавирусу, будет оштрафовано, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:35
2020-11-11T14:35
2020-11-11T14:35
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заведение, в котором будет проходить корпоратив с нарушениями мер по коронавирусу, будет оштрафовано, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду."В случае, если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1584012155.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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