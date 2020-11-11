https://ria.ru/20201111/korporativy-1584110496.html

В Москве будут штрафовать за нарушения на корпоративах

В Москве будут штрафовать за нарушения на корпоративах

Заведение, в котором будет проходить корпоратив с нарушениями мер по коронавирусу, будет оштрафовано, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:35

2020-11-11T14:35

2020-11-11T14:35

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заведение, в котором будет проходить корпоратив с нарушениями мер по коронавирусу, будет оштрафовано, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду."В случае, если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1584012155.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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