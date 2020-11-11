https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584142421.html
Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19
Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19
Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции увеличивается у пожилых людей почти в 2 раза для каждого десятилетия, заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:36
2020-11-11T16:36
2020-11-11T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции увеличивается у пожилых людей почти в 2 раза для каждого десятилетия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим сегодня по течению заболевания те категории пациентов, которые наиболее уязвимы в рамках коронавирусной инфекции, в первую очередь это пациенты, возраст которых превышает 60 лет, они являются наиболее уязвимой категорией... риск для пациентов старше 70, 80 лет увеличивается на каждом десятилетии... практически в 2 раза для каждого десятилетия", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что старшее поколение нужно защитить и обеспечить всестороннюю помощь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество