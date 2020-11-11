https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584126056.html

Подмосковье в 2020 году потратит на борьбу с коронавирусом 60 млрд рублей

Подмосковье в 2020 году потратит на борьбу с коронавирусом 60 млрд рублей

Шестьдесят миллиардов рублей, которые Московская область потратит на борьбу с коронавирусом в 2020 году, составляет 10% от бюджета, заявил губернатор региона... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:36

2020-11-11T15:36

2020-11-11T15:36

новости подмосковья

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Шестьдесят миллиардов рублей, которые Московская область потратит на борьбу с коронавирусом в 2020 году, составляет 10% от бюджета, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20201110/vaktsinatsiya-1583985062.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)