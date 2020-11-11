https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584126056.html
Подмосковье в 2020 году потратит на борьбу с коронавирусом 60 млрд рублей
Подмосковье в 2020 году потратит на борьбу с коронавирусом 60 млрд рублей
Шестьдесят миллиардов рублей, которые Московская область потратит на борьбу с коронавирусом в 2020 году, составляет 10% от бюджета, заявил губернатор региона... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:36
2020-11-11T15:36
2020-11-11T15:36
новости подмосковья
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Шестьдесят миллиардов рублей, которые Московская область потратит на борьбу с коронавирусом в 2020 году, составляет 10% от бюджета, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20201110/vaktsinatsiya-1583985062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)