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https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118591.html
В тотальном обследовании россиян на COVID-19 нет смысла, заявила Голикова
В тотальном обследовании россиян на COVID-19 нет смысла, заявила Голикова
Необходимости в тотальном обследовании населения России на COVID-19 сегодня нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:07
2020-11-11T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимости в тотальном обследовании населения России на COVID-19 сегодня нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Но я просто хочу сказать вам, что смысла в тотальном обследовании всей страны на сегодняшний день нет. Потому что сегодня все-таки обследование осуществляется по назначению врача. Почему так? Потому что ковидная инфекция является такой инфекцией, которую обследовав сегодня, можно выявить завтра. И это означает, что с периодичностью раз в три- четыре дня мы должны обследовать население всей страны", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы."Насколько оправдано такое обследование, если у соответствующего гражданина нет симптомов? В этом смысле и сделана иерархия обследования, которое установлено решениями главного санитарного врача именно с точки зрения рекомендаций науки и течения эпидемиологического процесса по этому заболеванию", - добавила она.На сегодняшний день, подчеркнула Голикова, объемы проводимого в РФ тестирования "абсолютно оправданы, они одни из самых высоких в мире". "И они как раз и позволяют нам выявлять то количество заболеваний, которое в некотором смысле сегодня пугает – 20 с лишним тысяч в сутки, но это и есть нацеленность, в том числе профилактическое и раннее выявление заболеваний", - сказала вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество

В тотальном обследовании россиян на COVID-19 нет смысла, заявила Голикова

15:07 11.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимости в тотальном обследовании населения России на COVID-19 сегодня нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Но я просто хочу сказать вам, что смысла в тотальном обследовании всей страны на сегодняшний день нет. Потому что сегодня все-таки обследование осуществляется по назначению врача. Почему так? Потому что ковидная инфекция является такой инфекцией, которую обследовав сегодня, можно выявить завтра. И это означает, что с периодичностью раз в три- четыре дня мы должны обследовать население всей страны", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.
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"Насколько оправдано такое обследование, если у соответствующего гражданина нет симптомов? В этом смысле и сделана иерархия обследования, которое установлено решениями главного санитарного врача именно с точки зрения рекомендаций науки и течения эпидемиологического процесса по этому заболеванию", - добавила она.
На сегодняшний день, подчеркнула Голикова, объемы проводимого в РФ тестирования "абсолютно оправданы, они одни из самых высоких в мире". "И они как раз и позволяют нам выявлять то количество заболеваний, которое в некотором смысле сегодня пугает – 20 с лишним тысяч в сутки, но это и есть нацеленность, в том числе профилактическое и раннее выявление заболеваний", - сказала вице-премьер.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваГосдума РФОбщество
 
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