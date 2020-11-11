В тотальном обследовании россиян на COVID-19 нет смысла, заявила Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимости в тотальном обследовании населения России на COVID-19 сегодня нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Но я просто хочу сказать вам, что смысла в тотальном обследовании всей страны на сегодняшний день нет. Потому что сегодня все-таки обследование осуществляется по назначению врача. Почему так? Потому что ковидная инфекция является такой инфекцией, которую обследовав сегодня, можно выявить завтра. И это означает, что с периодичностью раз в три- четыре дня мы должны обследовать население всей страны", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.
"Насколько оправдано такое обследование, если у соответствующего гражданина нет симптомов? В этом смысле и сделана иерархия обследования, которое установлено решениями главного санитарного врача именно с точки зрения рекомендаций науки и течения эпидемиологического процесса по этому заболеванию", - добавила она.
На сегодняшний день, подчеркнула Голикова, объемы проводимого в РФ тестирования "абсолютно оправданы, они одни из самых высоких в мире". "И они как раз и позволяют нам выявлять то количество заболеваний, которое в некотором смысле сегодня пугает – 20 с лишним тысяч в сутки, но это и есть нацеленность, в том числе профилактическое и раннее выявление заболеваний", - сказала вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах