https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118591.html

В тотальном обследовании россиян на COVID-19 нет смысла, заявила Голикова

В тотальном обследовании россиян на COVID-19 нет смысла, заявила Голикова

Необходимости в тотальном обследовании населения России на COVID-19 сегодня нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:07

2020-11-11T15:07

2020-11-11T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимости в тотальном обследовании населения России на COVID-19 сегодня нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Но я просто хочу сказать вам, что смысла в тотальном обследовании всей страны на сегодняшний день нет. Потому что сегодня все-таки обследование осуществляется по назначению врача. Почему так? Потому что ковидная инфекция является такой инфекцией, которую обследовав сегодня, можно выявить завтра. И это означает, что с периодичностью раз в три- четыре дня мы должны обследовать население всей страны", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы."Насколько оправдано такое обследование, если у соответствующего гражданина нет симптомов? В этом смысле и сделана иерархия обследования, которое установлено решениями главного санитарного врача именно с точки зрения рекомендаций науки и течения эпидемиологического процесса по этому заболеванию", - добавила она.На сегодняшний день, подчеркнула Голикова, объемы проводимого в РФ тестирования "абсолютно оправданы, они одни из самых высоких в мире". "И они как раз и позволяют нам выявлять то количество заболеваний, которое в некотором смысле сегодня пугает – 20 с лишним тысяч в сутки, но это и есть нацеленность, в том числе профилактическое и раннее выявление заболеваний", - сказала вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112355.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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