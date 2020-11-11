https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118316.html
Собянин рассказал, когда коронавирус прекратит влиять на экономику
Собянин рассказал, когда коронавирус прекратит влиять на экономику
Фактор коронавируса в мае 2021 года перестанет влиять на экономику, считает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:06
2020-11-11T15:06
2020-11-11T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Фактор коронавируса в мае 2021 года перестанет влиять на экономику, считает мэр Москвы Сергей Собянин."В мае месяце", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", отвечая на вопрос, когда фактор коронавируса прекратит системно влиять на экономику.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество