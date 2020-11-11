https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118316.html

Собянин рассказал, когда коронавирус прекратит влиять на экономику

Собянин рассказал, когда коронавирус прекратит влиять на экономику

Фактор коронавируса в мае 2021 года перестанет влиять на экономику, считает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:06

2020-11-11T15:06

2020-11-11T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Фактор коронавируса в мае 2021 года перестанет влиять на экономику, считает мэр Москвы Сергей Собянин."В мае месяце", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", отвечая на вопрос, когда фактор коронавируса прекратит системно влиять на экономику.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество