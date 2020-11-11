https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584113889.html
Собянин сравнил заболеваемость COVID-19 с весенним периодом
Собянин сравнил заболеваемость COVID-19 с весенним периодом
Объем заболевания COVID почти такой же, как весной, но Москва с ним справляется, действует на опережение и надеется, что ситуация стабилизируется, сообщил мэр... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:52
2020-11-11T14:52
2020-11-11T19:19
москва
европа
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Объем заболевания COVID почти такой же, как весной, но Москва с ним справляется, действует на опережение и надеется, что ситуация стабилизируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Объем заболеваний мы имеем практически уже на уровне весеннего периода, а система здравоохранения на этом уровне более или менее спокойно с ним справляется. И если мы вводим сегодня ограничения, то мы вводим же наперед, мы прогнозируем, что будет через неделю, через две, через три, чтобы обеспечить и дальше стабильную работу здравоохранения, но не перебирать. Посмотрим, проживем неделю-две-три, возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма", - сказал Собянин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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