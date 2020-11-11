Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112885.html
Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу
Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу
Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:47
2020-11-11T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583931030_0:63:3059:1784_1400x0_80_0_0_ec941f1f5abee5d4cff49b1c819527c2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".По словам Собянина, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с COVID-19.Градоначальник подчеркнул, что по развитию ситуации с коронавирусом надо делать прогнозы, опираясь на то, что происходит в мире, а также с учетом существующей динамики. Он призвал учитывать, что впервые пандемия будет выпадать на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.Накануне власти Москвы ужесточили ограничения в городе. В частности, студентов перевели на удаленку и рекомендовали сидеть дома. Кроме того, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.Пандемия коронавируса затронула уже практически все государства планеты. Наиболее тяжелая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Соединенных Штатах. Там зафиксировано самое большое число зараженных и жертв. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583931030_330:0:3059:2047_1400x0_80_0_0_2222461a287bee6148ce3a7a470092e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество

Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу

14:47 11.11.2020 (обновлено: 15:50 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
По словам Собянина, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с COVID-19.
Градоначальник подчеркнул, что по развитию ситуации с коронавирусом надо делать прогнозы, опираясь на то, что происходит в мире, а также с учетом существующей динамики. Он призвал учитывать, что впервые пандемия будет выпадать на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.
Накануне власти Москвы ужесточили ограничения в городе. В частности, студентов перевели на удаленку и рекомендовали сидеть дома. Кроме того, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.
Пандемия коронавируса затронула уже практически все государства планеты. Наиболее тяжелая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Соединенных Штатах. Там зафиксировано самое большое число зараженных и жертв.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния