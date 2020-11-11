https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112885.html
Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу
Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу
Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:47
2020-11-11T14:47
2020-11-11T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".По словам Собянина, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с COVID-19.Градоначальник подчеркнул, что по развитию ситуации с коронавирусом надо делать прогнозы, опираясь на то, что происходит в мире, а также с учетом существующей динамики. Он призвал учитывать, что впервые пандемия будет выпадать на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.Накануне власти Москвы ужесточили ограничения в городе. В частности, студентов перевели на удаленку и рекомендовали сидеть дома. Кроме того, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.Пандемия коронавируса затронула уже практически все государства планеты. Наиболее тяжелая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Соединенных Штатах. Там зафиксировано самое большое число зараженных и жертв. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Следующие решения по ситуации с коронавирусом
в Москве
могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
По словам Собянина, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с COVID-19.
Градоначальник подчеркнул, что по развитию ситуации с коронавирусом надо делать прогнозы, опираясь на то, что происходит в мире, а также с учетом существующей динамики. Он призвал учитывать, что впервые пандемия будет выпадать на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.
Накануне власти Москвы ужесточили ограничения в городе. В частности, студентов перевели на удаленку и рекомендовали сидеть дома. Кроме того, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.
Пандемия коронавируса затронула уже практически все государства планеты. Наиболее тяжелая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Соединенных Штатах. Там зафиксировано самое большое число зараженных и жертв.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.