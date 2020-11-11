https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112885.html

Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу

Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по коронавирусу

Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:47

2020-11-11T14:47

2020-11-11T15:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следующие решения по ситуации с коронавирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".По словам Собянина, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с COVID-19.Градоначальник подчеркнул, что по развитию ситуации с коронавирусом надо делать прогнозы, опираясь на то, что происходит в мире, а также с учетом существующей динамики. Он призвал учитывать, что впервые пандемия будет выпадать на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.Накануне власти Москвы ужесточили ограничения в городе. В частности, студентов перевели на удаленку и рекомендовали сидеть дома. Кроме того, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.Пандемия коронавируса затронула уже практически все государства планеты. Наиболее тяжелая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Соединенных Штатах. Там зафиксировано самое большое число зараженных и жертв. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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