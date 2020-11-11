https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112355.html

Голикова оценила ситуацию с предоставлением результатов теста на COVID-19

Голикова оценила ситуацию с предоставлением результатов теста на COVID-19

В некоторых регионах не соблюдаются требования о предоставлении результатов анализов на COVID-19 в течение 48 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:45

2020-11-11T14:45

2020-11-11T14:45

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В некоторых регионах не соблюдаются требования о предоставлении результатов анализов на COVID-19 в течение 48 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Действительно, в отдельных регионах есть случаи несоблюдения тех требований, которые установлены в методических рекомендациях Минздрава относительно предоставления результатов анализов в течение 48 часов", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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