https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112355.html
Голикова оценила ситуацию с предоставлением результатов теста на COVID-19
Голикова оценила ситуацию с предоставлением результатов теста на COVID-19
В некоторых регионах не соблюдаются требования о предоставлении результатов анализов на COVID-19 в течение 48 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:45
2020-11-11T14:45
2020-11-11T14:45
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В некоторых регионах не соблюдаются требования о предоставлении результатов анализов на COVID-19 в течение 48 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Действительно, в отдельных регионах есть случаи несоблюдения тех требований, которые установлены в методических рекомендациях Минздрава относительно предоставления результатов анализов в течение 48 часов", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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