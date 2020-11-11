https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112198.html

Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы

Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России"... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:44

2020-11-11T14:44

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коммунисты россии

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России" продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса.По его словам, это "политическое заявление для привлечения внимания", которое не связано с нынешней эпидемиологической ситуацией.Онищенко отметил, что в каждом регионе рост заболеваемости COVID-19 имеет свою динамику, поэтому такая мера была бы необоснованной."В каждом конкретном случае это будет решаться не только на уровне субъекта, но и на уровне города", — сказал врач.Он добавил, что существуют определенные законы эпидемиологии, которыми нужно руководствоваться при принятии тех или иных решений.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/detsad-1582632041.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, госдума рф, геннадий онищенко, общество