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Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы
Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России"... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:44
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коммунисты россии
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России" продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса.По его словам, это "политическое заявление для привлечения внимания", которое не связано с нынешней эпидемиологической ситуацией.Онищенко отметил, что в каждом регионе рост заболеваемости COVID-19 имеет свою динамику, поэтому такая мера была бы необоснованной."В каждом конкретном случае это будет решаться не только на уровне субъекта, но и на уровне города", — сказал врач.Он добавил, что существуют определенные законы эпидемиологии, которыми нужно руководствоваться при принятии тех или иных решений.
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коммунисты россии, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы

14:44 11.11.2020 (обновлено: 16:34 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России" продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса.

"Всю страну закрывать — это безграмотно, провокационно и наносит огромный ущерб здоровью и экономике!" — сказал парламентарий.

По его словам, это "политическое заявление для привлечения внимания", которое не связано с нынешней эпидемиологической ситуацией.
Онищенко отметил, что в каждом регионе рост заболеваемости COVID-19 имеет свою динамику, поэтому такая мера была бы необоснованной.
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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"В каждом конкретном случае это будет решаться не только на уровне субъекта, но и на уровне города", — сказал врач.
Он добавил, что существуют определенные законы эпидемиологии, которыми нужно руководствоваться при принятии тех или иных решений.
 
Коммунисты РоссииГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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