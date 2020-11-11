https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584112198.html
Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы
Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России"... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:44
2020-11-11T14:44
2020-11-11T16:34
коммунисты россии
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с Пятым каналом предложение партии "Коммунисты России" продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса.По его словам, это "политическое заявление для привлечения внимания", которое не связано с нынешней эпидемиологической ситуацией.Онищенко отметил, что в каждом регионе рост заболеваемости COVID-19 имеет свою динамику, поэтому такая мера была бы необоснованной."В каждом конкретном случае это будет решаться не только на уровне субъекта, но и на уровне города", — сказал врач.Он добавил, что существуют определенные законы эпидемиологии, которыми нужно руководствоваться при принятии тех или иных решений.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/detsad-1582632041.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммунисты россии, госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
прокомментировал в беседе с Пятым каналом
предложение партии "Коммунисты России" продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса.
"Всю страну закрывать — это безграмотно, провокационно и наносит огромный ущерб здоровью и экономике!" — сказал парламентарий.
По его словам, это "политическое заявление для привлечения внимания", которое не связано с нынешней эпидемиологической ситуацией.
Онищенко отметил, что в каждом регионе рост заболеваемости COVID-19 имеет свою динамику, поэтому такая мера была бы необоснованной.
"В каждом конкретном случае это будет решаться не только на уровне субъекта, но и на уровне города", — сказал врач.
Он добавил, что существуют определенные законы эпидемиологии, которыми нужно руководствоваться при принятии тех или иных решений.