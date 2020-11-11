https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584104984.html

Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах

Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах

В ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва, Магаданская область, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:15

2020-11-11T14:15

2020-11-11T14:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва, Магаданская область, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Но должна сказать, что в значительном количестве регионов этот показатель существенно выше, соответственно, выше и выявляемость и выше количество выявленных новых случаев на 100 тысяч населения, это и город Москва, и Магаданская область, и ряд других регионов", - подчеркнула она.Тем не менее, по ее словам, "есть ещё регионы, где есть потенциал для наращивания тестирования, что чрезвычайно важно для проведения, в первую очередь, профилактических мероприятий и, естественно, связанного с этим раннего выявления и назначения лечения"."Поэтому на недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе, с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего, это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно высокие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - отметила вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583242108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, магаданская область, общество