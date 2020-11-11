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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584104984.html
Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах
Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах
В ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва, Магаданская область, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:15
2020-11-11T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
магаданская область
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва, Магаданская область, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Но должна сказать, что в значительном количестве регионов этот показатель существенно выше, соответственно, выше и выявляемость и выше количество выявленных новых случаев на 100 тысяч населения, это и город Москва, и Магаданская область, и ряд других регионов", - подчеркнула она.Тем не менее, по ее словам, "есть ещё регионы, где есть потенциал для наращивания тестирования, что чрезвычайно важно для проведения, в первую очередь, профилактических мероприятий и, естественно, связанного с этим раннего выявления и назначения лечения"."Поэтому на недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе, с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего, это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно высокие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - отметила вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, магаданская область, общество

Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах

14:15 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва, Магаданская область, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 1 сентября по сегодняшний день был выявлен 41 процент от всего количества случаев, которые с момента начала пандемии зарегистрированы в Российской Федерации. Но следует иметь в виду, что эта пропорция с нагрузкой на последние два с половиной месяца сложилась в связи с тем, что мы кратно, почти в пять раз, увеличили тестирование населения на выявление новой коронавирусной инфекции. Сейчас минимальный среднесуточный порог тестирования установлен на уровне 150 на 100 тысяч населения", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.

"Но должна сказать, что в значительном количестве регионов этот показатель существенно выше, соответственно, выше и выявляемость и выше количество выявленных новых случаев на 100 тысяч населения, это и город Москва, и Магаданская область, и ряд других регионов", - подчеркнула она.
Тем не менее, по ее словам, "есть ещё регионы, где есть потенциал для наращивания тестирования, что чрезвычайно важно для проведения, в первую очередь, профилактических мероприятий и, естественно, связанного с этим раннего выявления и назначения лечения".
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"Поэтому на недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе, с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего, это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно высокие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - отметила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМагаданская областьОбщество
 
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