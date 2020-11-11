Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ряде регионов выявляемость COVID-19 выше из-за большого числа тестирований, это, в частности, Москва, Магаданская область, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 сентября по сегодняшний день был выявлен 41 процент от всего количества случаев, которые с момента начала пандемии зарегистрированы в Российской Федерации. Но следует иметь в виду, что эта пропорция с нагрузкой на последние два с половиной месяца сложилась в связи с тем, что мы кратно, почти в пять раз, увеличили тестирование населения на выявление новой коронавирусной инфекции. Сейчас минимальный среднесуточный порог тестирования установлен на уровне 150 на 100 тысяч населения", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.
"Но должна сказать, что в значительном количестве регионов этот показатель существенно выше, соответственно, выше и выявляемость и выше количество выявленных новых случаев на 100 тысяч населения, это и город Москва, и Магаданская область, и ряд других регионов", - подчеркнула она.
Тем не менее, по ее словам, "есть ещё регионы, где есть потенциал для наращивания тестирования, что чрезвычайно важно для проведения, в первую очередь, профилактических мероприятий и, естественно, связанного с этим раннего выявления и назначения лечения".
"Поэтому на недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе, с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего, это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно высокие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - отметила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.