https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584096914.html

Попова заявила, что пока удается управлять ситуацией с COVID-19

Попова заявила, что пока удается управлять ситуацией с COVID-19

Показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошлой неделе составлял 13 на 100 тысяч населения, пока удается удерживать ситуацию управляемой, заявила глава... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:49

2020-11-11T13:49

2020-11-11T15:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошлой неделе составлял 13 на 100 тысяч населения, пока удается удерживать ситуацию управляемой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среднесуточный показатель интенсивный на 100 тысяч населения в Российской Федерации за прошедшую неделю в среднем составил 13 на 100 тысяч населения. Нам удается удерживать ситуацию управляемой, я хочу сказать, в сравнении с Европой – среднесуточный показатель более 40 на 100 тысяч населения в сутки за истекший период, и он нарастает", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество