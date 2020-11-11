https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584096914.html
Попова заявила, что пока удается управлять ситуацией с COVID-19
Попова заявила, что пока удается управлять ситуацией с COVID-19
Показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошлой неделе составлял 13 на 100 тысяч населения, пока удается удерживать ситуацию управляемой, заявила глава... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:49
2020-11-11T13:49
2020-11-11T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580099461_0:0:2913:1640_1400x0_80_0_0_ac30773aaf0d902c29f18efa57c31b9a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошлой неделе составлял 13 на 100 тысяч населения, пока удается удерживать ситуацию управляемой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среднесуточный показатель интенсивный на 100 тысяч населения в Российской Федерации за прошедшую неделю в среднем составил 13 на 100 тысяч населения. Нам удается удерживать ситуацию управляемой, я хочу сказать, в сравнении с Европой – среднесуточный показатель более 40 на 100 тысяч населения в сутки за истекший период, и он нарастает", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580099461_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_c1055ca032da3bb8a7531e64e26ec828.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество